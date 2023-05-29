29 мая 2023

«Ведомости»: две компании могут выкупить активы Decathlon в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры о продаже уже ведутся Фото:

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют приобрести российские активы французской сети Decathlon. Об этом сообщил один из партнеров ритейлера, отметив, что переговоры уже ведутся.

«Турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская компания Azadea ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России», — передают слова собеседника «Ведомости». Уточняется, что компании на данный момент решают выкупать всю российскую сеть с перезапуском магазинов Decathlon по модели франчайзинга либо с закрытием части точек.

Ранее сообщалось, что сеть спортивных товаров Decathlon намерена продать весь свой бизнес в РФ и начала поиск покупателя на свои активы. Руководство оценивало стоимость сети 13—15 млрд рублей.

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Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют приобрести российские активы французской сети Decathlon. Об этом сообщил один из партнеров ритейлера, отметив, что переговоры уже ведутся. «Турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская компания Azadea ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России», — передают слова собеседника «Ведомости». Уточняется, что компании на данный момент решают выкупать всю российскую сеть с перезапуском магазинов Decathlon по модели франчайзинга либо с закрытием части точек. Ранее сообщалось, что сеть спортивных товаров Decathlon намерена продать весь свой бизнес в РФ и начала поиск покупателя на свои активы. Руководство оценивало стоимость сети 13—15 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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