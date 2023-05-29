«Ведомости»: две компании могут выкупить активы Decathlon в России

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют приобрести российские активы французской сети Decathlon. Об этом сообщил один из партнеров ритейлера, отметив, что переговоры уже ведутся.
«Турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская компания Azadea ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России», — передают слова собеседника «Ведомости». Уточняется, что компании на данный момент решают выкупать всю российскую сеть с перезапуском магазинов Decathlon по модели франчайзинга либо с закрытием части точек.
Ранее сообщалось, что сеть спортивных товаров Decathlon намерена продать весь свой бизнес в РФ и начала поиск покупателя на свои активы. Руководство оценивало стоимость сети 13—15 млрд рублей.
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