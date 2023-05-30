Челябинца осудили за взрыв, погубивший его сына

31 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Челябинец наказал себя сильнее, чем суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинской области признали виновным в гибели 13-летнего сына, на которого после взрыва рухнул потолок квартиры. С учетом смягчающих обстоятельств Верхнеуральский районный суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы. «В феврале 39-летний мужчина с женой и детьми приехал в поселок Дзержинка. Достав из багажника 5-литровый газовый баллон, он принес его с мороза в дом и поставил в раковину под горячую воду. Баллон разгеметизировался, газ взорвался. Квартира загорелась, а потолочное перекрытие упало на мальчика», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В районную больницу тогда попали четыре человека: трое взрослых и ребенок 10 лет. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Жителя Челябинской области признали виновным в гибели 13-летнего сына, на которого после взрыва рухнул потолок квартиры. С учетом смягчающих обстоятельств Верхнеуральский районный суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы. «В феврале 39-летний мужчина с женой и детьми приехал в поселок Дзержинка. Достав из багажника 5-литровый газовый баллон, он принес его с мороза в дом и поставил в раковину под горячую воду. Баллон разгеметизировался, газ взорвался. Квартира загорелась, а потолочное перекрытие упало на мальчика», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В районную больницу тогда попали четыре человека: трое взрослых и ребенок 10 лет. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).