30 мая 2023

Челябинца осудили за взрыв, погубивший его сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Челябинец наказал себя сильнее, чем суд Фото:

Жителя Челябинской области признали виновным в гибели 13-летнего сына, на которого после взрыва рухнул потолок квартиры. С учетом смягчающих обстоятельств Верхнеуральский районный суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы.

«В феврале 39-летний мужчина с женой и детьми приехал в поселок Дзержинка. Достав из багажника 5-литровый газовый баллон, он принес его с мороза в дом и поставил в раковину под горячую воду. Баллон разгеметизировался, газ взорвался. Квартира загорелась, а потолочное перекрытие упало на мальчика», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В районную больницу тогда попали четыре человека: трое взрослых и ребенок 10 лет. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Челябинской области признали виновным в гибели 13-летнего сына, на которого после взрыва рухнул потолок квартиры. С учетом смягчающих обстоятельств Верхнеуральский районный суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы. «В феврале 39-летний мужчина с женой и детьми приехал в поселок Дзержинка. Достав из багажника 5-литровый газовый баллон, он принес его с мороза в дом и поставил в раковину под горячую воду. Баллон разгеметизировался, газ взорвался. Квартира загорелась, а потолочное перекрытие упало на мальчика», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В районную больницу тогда попали четыре человека: трое взрослых и ребенок 10 лет. Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...