В районную больницу направлены четыре человека
В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поселке Дзержинка произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме на два хозяина. Погиб 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир. В районную больницу направлены 4 человека: трое взрослых и ребенок 10 лет», — сообщает ГУ МЧС.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют с особым вниманием относиться к любому газовому оборудованию, используемому в быту. Правоохранительные органы выясняют причину произошедшего.
От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир
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