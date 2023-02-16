16 февраля 2023

В Челябинской области при взрыве газа погиб 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, здоровье, реанимация, коронавирус, хирургический корпус, ковид, горбольница 1, скорая помошь
В районную больницу направлены четыре человека Фото:

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поселке Дзержинка произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме на два хозяина. Погиб 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир. В районную больницу направлены 4 человека: трое взрослых и ребенок 10 лет», — сообщает ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют с особым вниманием относиться к любому газовому оборудованию, используемому в быту. Правоохранительные органы выясняют причину произошедшего.

От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир

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В Верхнеуральском районе (Челябинская область) в поселке Дзержинка произошла разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме на два хозяина. Погиб 14-летний подросток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «От взрывной волны обрушился потолок в одной из квартир. В районную больницу направлены 4 человека: трое взрослых и ребенок 10 лет», — сообщает ГУ МЧС. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют с особым вниманием относиться к любому газовому оборудованию, используемому в быту. Правоохранительные органы выясняют причину произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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