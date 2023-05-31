Россиянам предложили бесплатно переехать в сгоревшую Сосьву

Россияне смогут бесплатно получить землю для строительства жилья в свердловских поселках Сосьва и Таежный, где в конце апреля бушевали пожары. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«По поручению губернатора [Евгения Куйвашева] в кратчайшие сроки разработан проект закона, предусматривающий включение Сосьвинского городского округа и Махневского муниципального образования, в состав которого входит поселок Таежный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование», — заявил министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов. Землю можно получит для того, чтобы строить дом и вести личное хозяйство.
В ДИПе также уточнили, что предложение доступно не только для погорельцев. На земельные участки может рассчитывать любой житель Свердловской области и даже страны.
Ранее губернатор Куйвашев пообещал жителям поселков Сосьва и Таежный, что их жилища будут восстановлены. Строительством новых домов занимается компания ЛСР. Пожары охватили населенные пункты 25 апреля: огонь оставил без домов более 660 свердловчан.
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