Застройщик Сосьвы ответил возмущенным жителям, обратившимся к Путину

ЛСР: дома в Сосьве строятся в четком соответствии с поставленными задачами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония заливки первого бетона и закладки монет в основание школы № 41. Екатеринбург, строительная площадка, рабочий в каске, строитель, фундамент, строительство
В Сосьве, где в крупном пожаре сгорели больше сотни домов, начали строить новые Фото:

В компании ЛСР, которая строит новые дома вместо сгоревших в Сосьве (Свердловская область), в ответ на обвинения жителей в затягивании сроков строительства и изменении площади домов ответили, что ведут работы в соответствии с поставленными задачами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР».

«Строительство домов ведется в четком соответствии с поставленными задачами. Более того, строители идут навстречу возникающим корректировкам технических заданий, понимая особенность возникшей ситуации. Тем не менее стройка ведется ударными темпами. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение месяца. Коробки 12 домов уже смонтированы», — отметили в ЛСР.

Ранее жители Сосьвы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. «Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — жаловались жители. Глава рабочей группы, в свою очередь, отметил, что свердловские власти оказывают полную поддержку погорельцам в Сосьве.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В компании ЛСР, которая строит новые дома вместо сгоревших в Сосьве (Свердловская область), в ответ на обвинения жителей в затягивании сроков строительства и изменении площади домов ответили, что ведут работы в соответствии с поставленными задачами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР». «Строительство домов ведется в четком соответствии с поставленными задачами. Более того, строители идут навстречу возникающим корректировкам технических заданий, понимая особенность возникшей ситуации. Тем не менее стройка ведется ударными темпами. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение месяца. Коробки 12 домов уже смонтированы», — отметили в ЛСР. Ранее жители Сосьвы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. «Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — жаловались жители. Глава рабочей группы, в свою очередь, отметил, что свердловские власти оказывают полную поддержку погорельцам в Сосьве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...