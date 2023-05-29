Застройщик Сосьвы ответил возмущенным жителям, обратившимся к Путину

ЛСР: дома в Сосьве строятся в четком соответствии с поставленными задачами

29 мая 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

В Сосьве, где в крупном пожаре сгорели больше сотни домов, начали строить новые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В компании ЛСР, которая строит новые дома вместо сгоревших в Сосьве (Свердловская область), в ответ на обвинения жителей в затягивании сроков строительства и изменении площади домов ответили, что ведут работы в соответствии с поставленными задачами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР». «Строительство домов ведется в четком соответствии с поставленными задачами. Более того, строители идут навстречу возникающим корректировкам технических заданий, понимая особенность возникшей ситуации. Тем не менее стройка ведется ударными темпами. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение месяца. Коробки 12 домов уже смонтированы», — отметили в ЛСР. Ранее жители Сосьвы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. «Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — жаловались жители. Глава рабочей группы, в свою очередь, отметил, что свердловские власти оказывают полную поддержку погорельцам в Сосьве.

В компании ЛСР, которая строит новые дома вместо сгоревших в Сосьве (Свердловская область), в ответ на обвинения жителей в затягивании сроков строительства и изменении площади домов ответили, что ведут работы в соответствии с поставленными задачами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы ЛСР». «Строительство домов ведется в четком соответствии с поставленными задачами. Более того, строители идут навстречу возникающим корректировкам технических заданий, понимая особенность возникшей ситуации. Тем не менее стройка ведется ударными темпами. Первые 14 домов планируется возвести уже в течение месяца. Коробки 12 домов уже смонтированы», — отметили в ЛСР. Ранее жители Сосьвы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. «Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — жаловались жители. Глава рабочей группы, в свою очередь, отметил, что свердловские власти оказывают полную поддержку погорельцам в Сосьве.