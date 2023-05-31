В Пермском крае отец с сыном совершили кражу, чтобы отпраздновать Новый год

Ближайшие несколько лет родственники проведут в колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Куединском округе Пермского края осуждены отец с сыном, совершившие кражу под Новый год. 31 декабря родственники решили отметить приближение праздника спиртным. Когда алкоголь и деньги закончились, они проникли на территорию строящегося дома. Оттуда отец с сыном похитили стройматериалы на 16 тысяч рублей, и, сложив их в тачку, покинули место преступления, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью.

«На вырученные от продажи похищенного деньги фигуранты планировали отметить праздник. Однако завершить задуманное у них не получилось. Прогуливающихся в позднее время граждан с инструментами в тачке заметил проезжавший мимо сотрудник местного ОВД. Полицейский остановился, поинтересовался, куда они направляются и задержал фигурантов», — сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

В отношении 43-летнего и 23-летнего мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела была установлена вина молодого человека в совершении еще одной кражи. Находясь в гостях у соседа, он попросил у него телефон. Дождавшись, когда хозяин дома уснет, молодой человек похитил гаджет.

Куединский суд признал отца с сыном виновными в краже. 43-летнему мужчине назначено полтора года лишения свободы, его сыну — два года лишения свободы. «С учетом ранее вынесенного приговора Нефтекамским городским судом, по совокупности преступлений каждому окончательно назначено 7,5 лет колонии строгого режима», — резюмирует краевой главк.