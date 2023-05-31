Ягоды созрели на три недели раньше, чем обычно
В Саткинском районе Челябинской области жимолость созрела на три недели раньше, чем в 2022 году. Фотографией ягод поделился читатель URA.RU.
«В этом году раньше на три недели по сравнению с прошлым годом. Будем делать варенье», — отметил URA.RU читатель.
В Челябинской области ранним стало и цветение лесных ягод. Грибник поделился фотографиями цветущих кустов земляники в первой половине мая.
В Саткинском районе начали созревать ягоды
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