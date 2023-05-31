31 мая 2023

В Челябинской области созрела жимолость. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жимолость, Челябинск, Жимолость
Ягоды созрели на три недели раньше, чем обычно Фото:

В Саткинском районе Челябинской области жимолость созрела на три недели раньше, чем в 2022 году. Фотографией ягод поделился читатель URA.RU.

«В этом году раньше на три недели по сравнению с прошлым годом. Будем делать варенье», — отметил URA.RU читатель.

В Челябинской области ранним стало и цветение лесных ягод. Грибник поделился фотографиями цветущих кустов земляники в первой половине мая.

В Саткинском районе начали созревать ягоды
В Саткинском районе начали созревать ягоды

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В Саткинском районе Челябинской области жимолость созрела на три недели раньше, чем в 2022 году. Фотографией ягод поделился читатель URA.RU. «В этом году раньше на три недели по сравнению с прошлым годом. Будем делать варенье», — отметил URA.RU читатель. В Челябинской области ранним стало и цветение лесных ягод. Грибник поделился фотографиями цветущих кустов земляники в первой половине мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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