31 мая 2023
30 мая 2023

Участников СВО из ЯНАО освободили от платы за аренду земельных участков с гаражами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, гараж, автомобиль, тойота камри, машина, toyota camry
Участники СВО могут не платить за аренду гаражей, пока несут службу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих из ЯНАО на период участия в спецоперации освободили от платы за земельные участки, на которых расположены некапитальные гаражи. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы окружного правительства.

«Граждане, участвующие в СВО, которые используют земельные участки или земли, находящиеся в собственности округа, на которых расположены некапитальные гаражи — освобождаются от платы на период участия в СВО. Ранее была принята мера поддержки, предусматривающая освобождение от арендной платы по всем земельным участкам, которые находятся у таких граждан в аренде», — сказано в сообщении.

Ранее власти сообщили о новых мерах поддержки для участников СВО. Ямальским военнослужащим и их детям компенсируют затраты на проезд в отпуск.

Спецоперация на территориях Украины направлена за защиту мирного населения Донбасса, которое девять лет подвергается обстрелам ВСУ. О начале СВО президент страны Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.

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Военнослужащих из ЯНАО на период участия в спецоперации освободили от платы за земельные участки, на которых расположены некапитальные гаражи. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы окружного правительства. «Граждане, участвующие в СВО, которые используют земельные участки или земли, находящиеся в собственности округа, на которых расположены некапитальные гаражи — освобождаются от платы на период участия в СВО. Ранее была принята мера поддержки, предусматривающая освобождение от арендной платы по всем земельным участкам, которые находятся у таких граждан в аренде», — сказано в сообщении. Ранее власти сообщили о новых мерах поддержки для участников СВО. Ямальским военнослужащим и их детям компенсируют затраты на проезд в отпуск. Спецоперация на территориях Украины направлена за защиту мирного населения Донбасса, которое девять лет подвергается обстрелам ВСУ. О начале СВО президент страны Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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