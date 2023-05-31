Участников СВО из ЯНАО освободили от платы за аренду земельных участков с гаражами

01 июня 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Участники СВО могут не платить за аренду гаражей, пока несут службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащих из ЯНАО на период участия в спецоперации освободили от платы за земельные участки, на которых расположены некапитальные гаражи. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы окружного правительства. «Граждане, участвующие в СВО, которые используют земельные участки или земли, находящиеся в собственности округа, на которых расположены некапитальные гаражи — освобождаются от платы на период участия в СВО. Ранее была принята мера поддержки, предусматривающая освобождение от арендной платы по всем земельным участкам, которые находятся у таких граждан в аренде», — сказано в сообщении. Ранее власти сообщили о новых мерах поддержки для участников СВО. Ямальским военнослужащим и их детям компенсируют затраты на проезд в отпуск. Спецоперация на территориях Украины направлена за защиту мирного населения Донбасса, которое девять лет подвергается обстрелам ВСУ. О начале СВО президент страны Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.

Военнослужащих из ЯНАО на период участия в спецоперации освободили от платы за земельные участки, на которых расположены некапитальные гаражи. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы окружного правительства. «Граждане, участвующие в СВО, которые используют земельные участки или земли, находящиеся в собственности округа, на которых расположены некапитальные гаражи — освобождаются от платы на период участия в СВО. Ранее была принята мера поддержки, предусматривающая освобождение от арендной платы по всем земельным участкам, которые находятся у таких граждан в аренде», — сказано в сообщении. Ранее власти сообщили о новых мерах поддержки для участников СВО. Ямальским военнослужащим и их детям компенсируют затраты на проезд в отпуск. Спецоперация на территориях Украины направлена за защиту мирного населения Донбасса, которое девять лет подвергается обстрелам ВСУ. О начале СВО президент страны Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года.