В Челябинскую область не пустили 20 тонн свеклы и редьки из Казахстана

В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) остановили ввоз десяти тонн свеклы и десяти тонн редьки дайкон. В документах заметили попытку подделать сертификаты, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В пункте „Троицк“ остановили машину с грузом из Казахстана. Десять тонн свеклы и десять тонн редьки дайкон перевозили по недействительному сертификату. На нем замечены следы зачистки оригинальных номера автомобиля и названия груза», — уточнили в ведомстве.
Редька и свекла входят в перечень продуктов высокого санитарного риска. Против перевозчика возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза продукции»). Машину возвратили обратно под контролем ведомства.
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