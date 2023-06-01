01 июня 2023

В Челябинскую область не пустили 20 тонн свеклы и редьки из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, свекла, урожай
Сертификаты на груз признали недействительными, из-за счищенных номеров и названий Фото:

В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) остановили ввоз десяти тонн свеклы и десяти тонн редьки дайкон. В документах заметили попытку подделать сертификаты, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Троицк“ остановили машину с грузом из Казахстана. Десять тонн свеклы и десять тонн редьки дайкон перевозили по недействительному сертификату. На нем замечены следы зачистки оригинальных номера автомобиля и названия груза», — уточнили в ведомстве.

Редька и свекла входят в перечень продуктов высокого санитарного риска. Против перевозчика возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза продукции»). Машину возвратили обратно под контролем ведомства.

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В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) остановили ввоз десяти тонн свеклы и десяти тонн редьки дайкон. В документах заметили попытку подделать сертификаты, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Троицк“ остановили машину с грузом из Казахстана. Десять тонн свеклы и десять тонн редьки дайкон перевозили по недействительному сертификату. На нем замечены следы зачистки оригинальных номера автомобиля и названия груза», — уточнили в ведомстве. Редька и свекла входят в перечень продуктов высокого санитарного риска. Против перевозчика возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза продукции»). Машину возвратили обратно под контролем ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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