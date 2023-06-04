04 июня 2023

Центробанк просит мелочь у свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца июня в нескольких городах Свердловской области пройдет акции по сдаче мелочи Фото:

Свердловчане до конца июня могут сдать мелочь в отделения банка России в обмен на банкноты и монеты более крупных номиналов. Причем платить комиссию за это не придется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского управления Банка России.

«Люди часто не хотят „мелочиться“ и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах», — отметил замначальника территориального управления Максим Артемьев.

В обмен на мелочь можно получить банкноты или монеты более крупного номинала или положить деньги на банковский счет. Обычно за такую услугу банки берут комиссию, но в этот раз ее не будет. В 2019 году во время аналогичной акции свердловчане сдали 630 тысяч монет на сумму 1,9 млн рублей, общая масса составила две тонны. Акция продлится до конца июня. Сдать монеты можно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске в отделениях различных банков. Предварительно стоит уточнить, какие именно точки участвуют в акции.

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Свердловчане до конца июня могут сдать мелочь в отделения банка России в обмен на банкноты и монеты более крупных номиналов. Причем платить комиссию за это не придется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральского управления Банка России. «Люди часто не хотят „мелочиться“ и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах», — отметил замначальника территориального управления Максим Артемьев. В обмен на мелочь можно получить банкноты или монеты более крупного номинала или положить деньги на банковский счет. Обычно за такую услугу банки берут комиссию, но в этот раз ее не будет. В 2019 году во время аналогичной акции свердловчане сдали 630 тысяч монет на сумму 1,9 млн рублей, общая масса составила две тонны. Акция продлится до конца июня. Сдать монеты можно в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске в отделениях различных банков. Предварительно стоит уточнить, какие именно точки участвуют в акции.
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