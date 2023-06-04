04 июня 2023
03 июня 2023

В Березниках иномарка насмерть сбила пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка скончалась в больнице Фото:

В Березниках (Пермский край) в прошедшую пятницу водитель иномарки сбил насмерть пенсионерку. ДТП произошло в микрорайоне Любимов, сообщает «Свое ТВ» в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель иномарки допустил наезд на пешехода. Женщину 1946 года рождения с различными травмами доставили в больницу, где позже бабушка скончалась», — говорится в публикации группы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном пешеходе.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Перми, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибло два человека, виновника ДТП приговорили к семи годам лишения свободы.

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В Березниках (Пермский край) в прошедшую пятницу водитель иномарки сбил насмерть пенсионерку. ДТП произошло в микрорайоне Любимов, сообщает «Свое ТВ» в группе в соцсети «ВКонтакте». «Водитель иномарки допустил наезд на пешехода. Женщину 1946 года рождения с различными травмами доставили в больницу, где позже бабушка скончалась», — говорится в публикации группы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном пешеходе. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Перми, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибло два человека, виновника ДТП приговорили к семи годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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