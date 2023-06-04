В Березниках иномарка насмерть сбила пенсионерку

В Березниках (Пермский край) в прошедшую пятницу водитель иномарки сбил насмерть пенсионерку. ДТП произошло в микрорайоне Любимов, сообщает «Свое ТВ» в группе в соцсети «ВКонтакте».
«Водитель иномарки допустил наезд на пешехода. Женщину 1946 года рождения с различными травмами доставили в больницу, где позже бабушка скончалась», — говорится в публикации группы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном пешеходе.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Перми, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибло два человека, виновника ДТП приговорили к семи годам лишения свободы.
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