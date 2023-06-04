В Березниках иномарка насмерть сбила пенсионерку

05 июня 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Пенсионерка скончалась в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) в прошедшую пятницу водитель иномарки сбил насмерть пенсионерку. ДТП произошло в микрорайоне Любимов, сообщает «Свое ТВ» в группе в соцсети «ВКонтакте». «Водитель иномарки допустил наезд на пешехода. Женщину 1946 года рождения с различными травмами доставили в больницу, где позже бабушка скончалась», — говорится в публикации группы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном пешеходе. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Перми, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибло два человека, виновника ДТП приговорили к семи годам лишения свободы.

В Березниках (Пермский край) в прошедшую пятницу водитель иномарки сбил насмерть пенсионерку. ДТП произошло в микрорайоне Любимов, сообщает «Свое ТВ» в группе в соцсети «ВКонтакте». «Водитель иномарки допустил наезд на пешехода. Женщину 1946 года рождения с различными травмами доставили в больницу, где позже бабушка скончалась», — говорится в публикации группы. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном пешеходе. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Перми, который, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП. В результате аварии погибло два человека, виновника ДТП приговорили к семи годам лишения свободы.