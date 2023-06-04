04 июня 2023
03 июня 2023

В Сургуте произошел взрыв на складе с горючим. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, огонь, пожарные в каске
Бочки с топливом хранились под навесом Фото:

В Сургуте во время крупного пожара в дачном кооперативе «Виктория» взорвалась бочка с машинным маслом, хранящаяся на складе ГСМ у одного из садоводов. Об этом URA.RU сообщил очевидец пожара на условиях анонимности.

«Сначала взорвался баллон, а после бочка с маслом. Подлетела метров на 30, если не больше. Огненный гриб был сильным. Пустая бочка приземлилась, где как раз толпа людей боролась своими силами с огнем. К счастью, никто не пострадал. Позже оказалось, что у дачника целый склад бочек с горючим», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное МЧС. Там подтвердили, что при тушении пожарные обнаружили на одном из участков несколько бочек. «Вспышка была, и не факт, что одна. Стояли бочки рядом под навесом. Сейчас дознаватель все выясняет. Но там были не только емкости, предположительно с ГСМ, но еще и баллоны с каким-то газом», — сообщили в ведомстве.

В результате пожара повреждены постройки на пяти дачных участках. Сгорело два жилых дома, вагончик, баня и несколько сараев.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте во время крупного пожара в дачном кооперативе «Виктория» взорвалась бочка с машинным маслом, хранящаяся на складе ГСМ у одного из садоводов. Об этом URA.RU сообщил очевидец пожара на условиях анонимности. «Сначала взорвался баллон, а после бочка с маслом. Подлетела метров на 30, если не больше. Огненный гриб был сильным. Пустая бочка приземлилась, где как раз толпа людей боролась своими силами с огнем. К счастью, никто не пострадал. Позже оказалось, что у дачника целый склад бочек с горючим», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное МЧС. Там подтвердили, что при тушении пожарные обнаружили на одном из участков несколько бочек. «Вспышка была, и не факт, что одна. Стояли бочки рядом под навесом. Сейчас дознаватель все выясняет. Но там были не только емкости, предположительно с ГСМ, но еще и баллоны с каким-то газом», — сообщили в ведомстве. В результате пожара повреждены постройки на пяти дачных участках. Сгорело два жилых дома, вагончик, баня и несколько сараев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...