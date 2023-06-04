В Сургуте произошел взрыв на складе с горючим. Видео

05 июня 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Бочки с топливом хранились под навесом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте во время крупного пожара в дачном кооперативе «Виктория» взорвалась бочка с машинным маслом, хранящаяся на складе ГСМ у одного из садоводов. Об этом URA.RU сообщил очевидец пожара на условиях анонимности. «Сначала взорвался баллон, а после бочка с маслом. Подлетела метров на 30, если не больше. Огненный гриб был сильным. Пустая бочка приземлилась, где как раз толпа людей боролась своими силами с огнем. К счастью, никто не пострадал. Позже оказалось, что у дачника целый склад бочек с горючим», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное МЧС. Там подтвердили, что при тушении пожарные обнаружили на одном из участков несколько бочек. «Вспышка была, и не факт, что одна. Стояли бочки рядом под навесом. Сейчас дознаватель все выясняет. Но там были не только емкости, предположительно с ГСМ, но еще и баллоны с каким-то газом», — сообщили в ведомстве. В результате пожара повреждены постройки на пяти дачных участках. Сгорело два жилых дома, вагончик, баня и несколько сараев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.

В Сургуте во время крупного пожара в дачном кооперативе «Виктория» взорвалась бочка с машинным маслом, хранящаяся на складе ГСМ у одного из садоводов. Об этом URA.RU сообщил очевидец пожара на условиях анонимности. «Сначала взорвался баллон, а после бочка с маслом. Подлетела метров на 30, если не больше. Огненный гриб был сильным. Пустая бочка приземлилась, где как раз толпа людей боролась своими силами с огнем. К счастью, никто не пострадал. Позже оказалось, что у дачника целый склад бочек с горючим», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное МЧС. Там подтвердили, что при тушении пожарные обнаружили на одном из участков несколько бочек. «Вспышка была, и не факт, что одна. Стояли бочки рядом под навесом. Сейчас дознаватель все выясняет. Но там были не только емкости, предположительно с ГСМ, но еще и баллоны с каким-то газом», — сообщили в ведомстве. В результате пожара повреждены постройки на пяти дачных участках. Сгорело два жилых дома, вагончик, баня и несколько сараев. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.