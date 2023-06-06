06 июня 2023

Захарова назвала «пропагандистским перформансом» демонстрацию в Амстердаме танка Т-72

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учение, танк т-72
Танк в столице Нидерландов жители украсили цветами Фото:

Демонстрация в Амстердаме якобы подбитого ВСУ российского танка Т-72 можно интерпретировать как «пропагандистский перформанс» со стороны властей Нидерландов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — передает слова Захаровой МИД РФ.

По мнению Захаровой, подобная демонстрация пытается привлечь внимание мировой общественности и символично поддержать Украину. Однако, по ее словам, акция сработала не так, как предполагали организаторы.

«Однако план не сработал. Реакция немалой части простых голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали авторы этой русофобской затеи», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее стало известно, что в столице Нидерландов Амстердаме жители украсили цветами «подбитый» на Украине российский танк Т-72. В его дуло был вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада начали оказывать поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине.

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Демонстрация в Амстердаме якобы подбитого ВСУ российского танка Т-72 можно интерпретировать как «пропагандистский перформанс» со стороны властей Нидерландов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — передает слова Захаровой МИД РФ. По мнению Захаровой, подобная демонстрация пытается привлечь внимание мировой общественности и символично поддержать Украину. Однако, по ее словам, акция сработала не так, как предполагали организаторы. «Однако план не сработал. Реакция немалой части простых голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали авторы этой русофобской затеи», — добавила официальный представитель МИД. Ранее стало известно, что в столице Нидерландов Амстердаме жители украсили цветами «подбитый» на Украине российский танк Т-72. В его дуло был вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада начали оказывать поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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