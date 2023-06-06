Захарова назвала «пропагандистским перформансом» демонстрацию в Амстердаме танка Т-72 06 июня 2023 в 23:17 Размер текста - 17 + Танк в столице Нидерландов жители украсили цветами Фото: Анна Майорова © URA.RU Демонстрация в Амстердаме якобы подбитого ВСУ российского танка Т-72 можно интерпретировать как «пропагандистский перформанс» со стороны властей Нидерландов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — передает слова Захаровой МИД РФ. По мнению Захаровой, подобная демонстрация пытается привлечь внимание мировой общественности и символично поддержать Украину. Однако, по ее словам, акция сработала не так, как предполагали организаторы. «Однако план не сработал. Реакция немалой части простых голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали авторы этой русофобской затеи», — добавила официальный представитель МИД. Ранее стало известно, что в столице Нидерландов Амстердаме жители украсили цветами «подбитый» на Украине российский танк Т-72. В его дуло был вставлен подсолнух, передает MK.RU . Страны Запада начали оказывать поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине. Демонстрация в Амстердаме якобы подбитого ВСУ российского танка Т-72 можно интерпретировать как «пропагандистский перформанс» со стороны властей Нидерландов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — передает слова Захаровой МИД РФ. По мнению Захаровой, подобная демонстрация пытается привлечь внимание мировой общественности и символично поддержать Украину. Однако, по ее словам, акция сработала не так, как предполагали организаторы. «Однако план не сработал. Реакция немалой части простых голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали авторы этой русофобской затеи», — добавила официальный представитель МИД. Ранее стало известно, что в столице Нидерландов Амстердаме жители украсили цветами «подбитый» на Украине российский танк Т-72. В его дуло был вставлен подсолнух, передает MK.RU. Страны Запада начали оказывать поддержку Киеву после начала российской спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям