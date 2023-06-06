Мэру Сургута будут компенсировать затраты на жилье

07 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Главное условие отсутствие своей квартиры в городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главе Сургута будут компенсировать затраты за аренду жилья. Порядок и условия возмещения были одобрены депутатами города на думском комитете, передает корреспондент URA.RU. «Проектом думы города предлагается, предусмотреть ежемесячно возмещать выборному должностному лицу съем жилья на территории города Сургута. Условие, при котором можно использовать это право — отсутствие у должностного лица и членов его семьи жилых помещений на праве собственности и используемые на территории города», — сообщила заместитель директора департамента имущества и земельных отношений Римма Емельянова. Согласно проекту думы города, компенсация будет рассчитываться по составу семьи. На каждого человека должно приходиться по 16 метров квадратных. «Площадь жилого помещения для одиноко проживающего гражданина составляет 33 кв.м и право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты в размере 20 кв.м», — указано в проекте. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута увеличил расходы на кофе и конфеты. Это следует из распоряжения мэра, опубликованного на сайте городской администрации.

Главе Сургута будут компенсировать затраты за аренду жилья. Порядок и условия возмещения были одобрены депутатами города на думском комитете, передает корреспондент URA.RU. «Проектом думы города предлагается, предусмотреть ежемесячно возмещать выборному должностному лицу съем жилья на территории города Сургута. Условие, при котором можно использовать это право — отсутствие у должностного лица и членов его семьи жилых помещений на праве собственности и используемые на территории города», — сообщила заместитель директора департамента имущества и земельных отношений Римма Емельянова. Согласно проекту думы города, компенсация будет рассчитываться по составу семьи. На каждого человека должно приходиться по 16 метров квадратных. «Площадь жилого помещения для одиноко проживающего гражданина составляет 33 кв.м и право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты в размере 20 кв.м», — указано в проекте. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута увеличил расходы на кофе и конфеты. Это следует из распоряжения мэра, опубликованного на сайте городской администрации.