07 июня 2023

Аналитики Headhunter: в Пермском крае возник рекордный дефицит кадров

Аналитики Headhunter: в Пермском крае количество резюме на одну вакансию снизилось до трех в мае
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло
Индекс конкуренции по России в мае составил в среднем 3,6 Фото:

В Пермском крае резко сократилось количество соискателей. В мае зафиксировано минимальное количество резюме на вакансию в регионе. Таким исследование с URA.RU поделились в компании HeadHunter.

«По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,0 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года», — рассказали в компании. Средний показатель индекса за май по России составил 3,6 резюме на вакансию, а в Приволжском федеральном округе — 3,2 на вакансию.

Максимальное количество соискателей на вакансию в Пермском крае было зафиксировано в мае 2022 года — 5,5. После этого месяца индекс начал постепенно снижаться. Самая дефицитная сфера в регионе — автобизнес. Там в среднем на вакансию приходится 1,6 резюме от соискателей. Также в крае не хватает медиков и фармацевтов (1,7 резюме на вакансию), рабочих (1,8), строителей (2), продавцов (2,1), рабочих на производство (2,1) и рабочих в сельское хозяйство (2,5), специалистов по логистике (2,7).

Однако в некоторых сферах в регионе сложилась высокая конкуренция за вакансию. Сфера с самыми многочисленными соискателями стали: массмедиа и развлечения (21,7 резюме на вакансию), консалтинг (13,1), маркетинг и реклама (11,8), административные персонал (10,2), менеджмент (9,9) и юриспруденция (9,9).

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В Пермском крае резко сократилось количество соискателей. В мае зафиксировано минимальное количество резюме на вакансию в регионе. Таким исследование с URA.RU поделились в компании HeadHunter. «По итогам мая 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 3,0 резюме на вакансию, и это рекордно низкий показатель с начала 2021 года», — рассказали в компании. Средний показатель индекса за май по России составил 3,6 резюме на вакансию, а в Приволжском федеральном округе — 3,2 на вакансию. Максимальное количество соискателей на вакансию в Пермском крае было зафиксировано в мае 2022 года — 5,5. После этого месяца индекс начал постепенно снижаться. Самая дефицитная сфера в регионе — автобизнес. Там в среднем на вакансию приходится 1,6 резюме от соискателей. Также в крае не хватает медиков и фармацевтов (1,7 резюме на вакансию), рабочих (1,8), строителей (2), продавцов (2,1), рабочих на производство (2,1) и рабочих в сельское хозяйство (2,5), специалистов по логистике (2,7). Однако в некоторых сферах в регионе сложилась высокая конкуренция за вакансию. Сфера с самыми многочисленными соискателями стали: массмедиа и развлечения (21,7 резюме на вакансию), консалтинг (13,1), маркетинг и реклама (11,8), административные персонал (10,2), менеджмент (9,9) и юриспруденция (9,9).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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