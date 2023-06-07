Во внедорожник встроены противодронные станция, ружья и оборудование для слежки
Бизнесмен из Челябинска передал землякам на фронт разведывательный внедорожник. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Уникальный УАЗ передал южноуральским бойцам полка „Апостол“ предприниматель из Челябинска. Этот передвижной разведывательный пост буквально напичкан техникой», — рассказал URA.RU Рыжий.
Во внедорожник установлены противодронные станция и ружья, радиосвязь и оборудование для наблюдения за местностью. Бизнесмен уверен, что внедорожник будет отлично помогать разведчикам.
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