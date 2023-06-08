MK: Порошенко «слил» Генштабу РФ время начала наступления ВСУ

08 июня 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко за день до атаки раскрыл важную информацию о наступлении ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За день до атаки ВСУ в ночь на 8 июня экс-президент Украины Петр Порошенко раскрыл важную информацию, заявив, что главное наступление ВСУ начнется в ближайшие часы. Российский генштаб принял эту информацию к сведению, сообщают СМИ. «Буквально за день до этой ночной атаки Порошенко слил важную информацию. Он сказал, что главное наступление ВСУ начнется даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы. И не обманул. Генштаб РФ использовал эту информацию с пользой», — сообщает газета MK.RU . Там добавили, что 8 июня украинские войска начали решающее наступление в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы разрезать южную группировку противника и выйти к Азовскому морю. Атаки ВСУ продолжались всю ночь, но к утру российские военные отбили их, нанеся противнику огромные потери. По мнению военного блогера Алексея Суконкина, противник израсходовал свою первую роту в неудачных наступательных действиях и в отчаянии бросил на штурм вторую роту, но третьей у него уже не осталось. Если 10-й армейский корпус где-то сможет прорвать оборону, то врагу все равно будет нечем вести дальнейшие действия, заключил эксперт. В ночь с 7 на 8 июня российские военкоры сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Сводка, представленная на URA.RU, содержит информацию о текущей ситуации на передовой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За день до атаки ВСУ в ночь на 8 июня экс-президент Украины Петр Порошенко раскрыл важную информацию, заявив, что главное наступление ВСУ начнется в ближайшие часы. Российский генштаб принял эту информацию к сведению, сообщают СМИ. «Буквально за день до этой ночной атаки Порошенко слил важную информацию. Он сказал, что главное наступление ВСУ начнется даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы. И не обманул. Генштаб РФ использовал эту информацию с пользой», — сообщает газета MK.RU. Там добавили, что 8 июня украинские войска начали решающее наступление в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы разрезать южную группировку противника и выйти к Азовскому морю. Атаки ВСУ продолжались всю ночь, но к утру российские военные отбили их, нанеся противнику огромные потери. По мнению военного блогера Алексея Суконкина, противник израсходовал свою первую роту в неудачных наступательных действиях и в отчаянии бросил на штурм вторую роту, но третьей у него уже не осталось. Если 10-й армейский корпус где-то сможет прорвать оборону, то врагу все равно будет нечем вести дальнейшие действия, заключил эксперт. В ночь с 7 на 8 июня российские военкоры сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Сводка, представленная на URA.RU, содержит информацию о текущей ситуации на передовой.