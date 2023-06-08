MK: Порошенко «слил» Генштабу РФ время начала наступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, порошенко петр
Петр Порошенко за день до атаки раскрыл важную информацию о наступлении ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За день до атаки ВСУ в ночь на 8 июня экс-президент Украины Петр Порошенко раскрыл важную информацию, заявив, что главное наступление ВСУ начнется в ближайшие часы. Российский генштаб принял эту информацию к сведению, сообщают СМИ.

«Буквально за день до этой ночной атаки Порошенко слил важную информацию. Он сказал, что главное наступление ВСУ начнется даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы. И не обманул. Генштаб РФ использовал эту информацию с пользой», — сообщает газета MK.RU. Там добавили, что 8 июня украинские войска начали решающее наступление в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы разрезать южную группировку противника и выйти к Азовскому морю. Атаки ВСУ продолжались всю ночь, но к утру российские военные отбили их, нанеся противнику огромные потери.

По мнению военного блогера Алексея Суконкина, противник израсходовал свою первую роту в неудачных наступательных действиях и в отчаянии бросил на штурм вторую роту, но третьей у него уже не осталось. Если 10-й армейский корпус где-то сможет прорвать оборону, то врагу все равно будет нечем вести дальнейшие действия, заключил эксперт.

В ночь с 7 на 8 июня российские военкоры сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Сводка, представленная на URA.RU, содержит информацию о текущей ситуации на передовой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За день до атаки ВСУ в ночь на 8 июня экс-президент Украины Петр Порошенко раскрыл важную информацию, заявив, что главное наступление ВСУ начнется в ближайшие часы. Российский генштаб принял эту информацию к сведению, сообщают СМИ. «Буквально за день до этой ночной атаки Порошенко слил важную информацию. Он сказал, что главное наступление ВСУ начнется даже не в ближайшие дни, а в ближайшие часы. И не обманул. Генштаб РФ использовал эту информацию с пользой», — сообщает газета MK.RU. Там добавили, что 8 июня украинские войска начали решающее наступление в сторону Мелитополя и Бердянска, чтобы разрезать южную группировку противника и выйти к Азовскому морю. Атаки ВСУ продолжались всю ночь, но к утру российские военные отбили их, нанеся противнику огромные потери. По мнению военного блогера Алексея Суконкина, противник израсходовал свою первую роту в неудачных наступательных действиях и в отчаянии бросил на штурм вторую роту, но третьей у него уже не осталось. Если 10-й армейский корпус где-то сможет прорвать оборону, то врагу все равно будет нечем вести дальнейшие действия, заключил эксперт. В ночь с 7 на 8 июня российские военкоры сообщили о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Сводка, представленная на URA.RU, содержит информацию о текущей ситуации на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...