Байден приоткрыл завесу тайны о будущем генсеке НАТО Байден предположил, что следующим генсеком НАТО станет британец 09 июня 2023 в 00:11 Размер текста - 17 + Байден не исключил, что новым генсеком будет британец Фото: Официальный сайт президента Украины Не исключено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет британец. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Возможно, посмотрим», — ответил Байден на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме. Слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намеревался провести переговоры с американским президентом, надеясь убедить того пролоббировать на должность генерального секретаря британского министра обороны Бена Уоллеса. Что касается нынешнего генсека Йенса Столтенберга, то последний заявил о своем отказе продолжить исполнять обязанности главы альянса на втором сроке. Не исключено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет британец. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Возможно, посмотрим», — ответил Байден на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме. Слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намеревался провести переговоры с американским президентом, надеясь убедить того пролоббировать на должность генерального секретаря британского министра обороны Бена Уоллеса. Что касается нынешнего генсека Йенса Столтенберга, то последний заявил о своем отказе продолжить исполнять обязанности главы альянса на втором сроке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям