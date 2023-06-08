Байден приоткрыл завесу тайны о будущем генсеке НАТО

Не исключено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет британец. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Возможно, посмотрим», — ответил Байден на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме. Слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намеревался провести переговоры с американским президентом, надеясь убедить того пролоббировать на должность генерального секретаря британского министра обороны Бена Уоллеса. Что касается нынешнего генсека Йенса Столтенберга, то последний заявил о своем отказе продолжить исполнять обязанности главы альянса на втором сроке.
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