08 июня 2023

Байден приоткрыл завесу тайны о будущем генсеке НАТО

Байден предположил, что следующим генсеком НАТО станет британец
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Байден не исключил, что новым генсеком будет британец Фото:

Не исключено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет британец. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Возможно, посмотрим», — ответил Байден на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме. Слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намеревался провести переговоры с американским президентом, надеясь убедить того пролоббировать на должность генерального секретаря британского министра обороны Бена Уоллеса. Что касается нынешнего генсека Йенса Столтенберга, то последний заявил о своем отказе продолжить исполнять обязанности главы альянса на втором сроке.

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Не исключено, что следующим генеральным секретарем НАТО станет британец. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Возможно, посмотрим», — ответил Байден на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в Белом доме. Слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намеревался провести переговоры с американским президентом, надеясь убедить того пролоббировать на должность генерального секретаря британского министра обороны Бена Уоллеса. Что касается нынешнего генсека Йенса Столтенберга, то последний заявил о своем отказе продолжить исполнять обязанности главы альянса на втором сроке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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