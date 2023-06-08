08 июня 2023

Метеорологи раскрыли, когда в Пермский край придут дожди

Умеренные дожди придут в Пермский край 10 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Курган , непогода, плохая видимость, ливень, дождь
Несильные дожди, по мнению метеорологов, придут в Пермский край 10 июня Фото:

Умеренные дожди придут в Пермский край 10 июня, после в регионе ожидается прохладный и сухой период. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ).

«Новая порция небольших и умеренных дождей ожидается при прохождении холодного фронта днем 10 июня. Далее по среднесрочному прогнозу будет сухой, хотя и прохладный период», — написали метеорологи ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Метеорологи отметили, что 8 июня в Перми впервые почти за месяц максимальная температура воздуха оказалась ниже 15 градусов тепла. Также в этот день в Кунгуре выпало сразу 16 мм осадков, а в Шамарах — 8 мм.

Ранее сообщалось, что в Пермский край придут грозы. На юго-востоке региона ожидались дожди.

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Умеренные дожди придут в Пермский край 10 июня, после в регионе ожидается прохладный и сухой период. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ). «Новая порция небольших и умеренных дождей ожидается при прохождении холодного фронта днем 10 июня. Далее по среднесрочному прогнозу будет сухой, хотя и прохладный период», — написали метеорологи ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отметили, что 8 июня в Перми впервые почти за месяц максимальная температура воздуха оказалась ниже 15 градусов тепла. Также в этот день в Кунгуре выпало сразу 16 мм осадков, а в Шамарах — 8 мм. Ранее сообщалось, что в Пермский край придут грозы. На юго-востоке региона ожидались дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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