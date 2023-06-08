Метеорологи раскрыли, когда в Пермский край придут дожди

Умеренные дожди придут в Пермский край 10 июня

Несильные дожди, по мнению метеорологов, придут в Пермский край 10 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Умеренные дожди придут в Пермский край 10 июня, после в регионе ожидается прохладный и сухой период. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ).

«Новая порция небольших и умеренных дождей ожидается при прохождении холодного фронта днем 10 июня. Далее по среднесрочному прогнозу будет сухой, хотя и прохладный период», — написали метеорологи ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Метеорологи отметили, что 8 июня в Перми впервые почти за месяц максимальная температура воздуха оказалась ниже 15 градусов тепла. Также в этот день в Кунгуре выпало сразу 16 мм осадков, а в Шамарах — 8 мм.

Ранее сообщалось, что в Пермский край придут грозы. На юго-востоке региона ожидались дожди.