Метеорологи раскрыли, когда в Пермский край придут дожди

Умеренные дожди придут в Пермский край 10 июня, после в регионе ожидается прохладный и сухой период. Об этом рассказали в ГИС центре Пермского классического университета (ПГНИУ).
«Новая порция небольших и умеренных дождей ожидается при прохождении холодного фронта днем 10 июня. Далее по среднесрочному прогнозу будет сухой, хотя и прохладный период», — написали метеорологи ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Метеорологи отметили, что 8 июня в Перми впервые почти за месяц максимальная температура воздуха оказалась ниже 15 градусов тепла. Также в этот день в Кунгуре выпало сразу 16 мм осадков, а в Шамарах — 8 мм.
Ранее сообщалось, что в Пермский край придут грозы. На юго-востоке региона ожидались дожди.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.