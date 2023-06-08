Завхоз тюменской больницы обманул своего работодателя на сотни тысяч рублей

Мужчина отделался условным сроком и штрафом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Завхоз медучреждения в Упоровском районе (Тюменская область) обманом присвоил себе строительные материалы, которые предназначались для больницы. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«В 2021 году подсудимый, занимая должность, связанную с выполнением административно-хозяйственных функций в муниципальном медицинском учреждении, на основании выданных на его имя доверенностей приобретал товары различного назначения якобы для нужд учреждения (строительные материалы, бытовая техника, хозяйственные товары)», — говорится в сообщении ведомства. Полученные материалы и технику мужчина присвоил себе.

Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 299 тысяч рублей.