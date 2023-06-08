Суд отправил в колонию пермяка, который в лесу похитил и связал девочку

Жителя Горнозаводского округа Пермского края, который в июле 2022 года в лесу похитил и держал связанной 13-летнюю девочку, а также угрожал убийством женщине, отправили в колонию по решению суда. Мужчину признали виновным в похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении несовершеннолетнего.
«Виновный в состоянии алкогольного опьянения при встрече с незнакомой потерпевшей высказал требование остаться с ним. Используя нож, высказал потерпевшей угрозы убийством. Потерпевшая прыгнула в водоем, переплыла на другой берег и убежала. В тот же день в лесу виновный встретил малолетнюю девочку и похитил ее. Виновный связал девочке руки и удерживал до позднего вечера. Когда уснул, она смогла убежать. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.
Отбывать назначенное наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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