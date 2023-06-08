08 июня 2023

Суд отправил в колонию пермяка, который в лесу похитил и связал девочку

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, колючая проволока, колония, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, забор, ик-6
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима Фото:

Жителя Горнозаводского округа Пермского края, который в июле 2022 года в лесу похитил и держал связанной 13-летнюю девочку, а также угрожал убийством женщине, отправили в колонию по решению суда. Мужчину признали виновным в похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении несовершеннолетнего.

«Виновный в состоянии алкогольного опьянения при встрече с незнакомой потерпевшей высказал требование остаться с ним. Используя нож, высказал потерпевшей угрозы убийством. Потерпевшая прыгнула в водоем, переплыла на другой берег и убежала. В тот же день в лесу виновный встретил малолетнюю девочку и похитил ее. Виновный связал девочке руки и удерживал до позднего вечера. Когда уснул, она смогла убежать. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Отбывать назначенное наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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Жителя Горнозаводского округа Пермского края, который в июле 2022 года в лесу похитил и держал связанной 13-летнюю девочку, а также угрожал убийством женщине, отправили в колонию по решению суда. Мужчину признали виновным в похищении человека с применением предметов, используемых в качестве оружия в отношении несовершеннолетнего. «Виновный в состоянии алкогольного опьянения при встрече с незнакомой потерпевшей высказал требование остаться с ним. Используя нож, высказал потерпевшей угрозы убийством. Потерпевшая прыгнула в водоем, переплыла на другой берег и убежала. В тот же день в лесу виновный встретил малолетнюю девочку и похитил ее. Виновный связал девочке руки и удерживал до позднего вечера. Когда уснул, она смогла убежать. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Отбывать назначенное наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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