РИАН назвал возможного соперника Собянина на выборах мэра Москвы 09 июня 2023 в 21:05 Размер текста - 17 + Петр Толстой стал претендентом в мэры Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из кандидатов в мэры Москвы от «Единой России» может стать спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщают корреспонденты. «Единая Россия может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что его хотят включить в тайное голосование. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что благодарит товарищей по партии за поддержку, передает «Царьград». Одним из кандидатов в мэры Москвы от «Единой России» может стать спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщают корреспонденты. «Единая Россия может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что его хотят включить в тайное голосование. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что благодарит товарищей по партии за поддержку, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям