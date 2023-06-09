РИАН назвал возможного соперника Собянина на выборах мэра Москвы

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, толстой петр
Петр Толстой стал претендентом в мэры Москвы Фото:

Одним из кандидатов в мэры Москвы от «Единой России» может стать спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщают корреспонденты.

«Единая Россия может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что его хотят включить в тайное голосование.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что благодарит товарищей по партии за поддержку, передает «Царьград».

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Одним из кандидатов в мэры Москвы от «Единой России» может стать спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщают корреспонденты. «Единая Россия может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что его хотят включить в тайное голосование. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что благодарит товарищей по партии за поддержку, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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