РИАН назвал возможного соперника Собянина на выборах мэра Москвы

Петр Толстой стал претендентом в мэры Москвы
Одним из кандидатов в мэры Москвы от «Единой России» может стать спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщают корреспонденты.
«Единая Россия может выдвинуть в мэры Москвы кроме Собянина вице-спикера Госдумы Толстого», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что его хотят включить в тайное голосование.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Собянин подчеркнул, что благодарит товарищей по партии за поддержку, передает «Царьград».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!