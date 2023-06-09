«Единая Россия» выдвинула Собинина кандидатом на пост мэра Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» должна обеспечить победу Сергея Собянина на выборах мэра Фото:

Задача партии «Единая Россия» — обеспечить победу мэра Москвы Сергея Собянина на выборах нового главы столицы. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время партийной конференции.

«Задача „Единой России“ — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы», — сказал Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба партии в telegram-канале.

Также политик отметил, что под руководством Собянина Москва стала одним из самых комфортных российских городов. Кроме того, российская столица стала лидером в плане социально-экономического развития.

Ранее стало известно о намерении партии выдвинуть Собянина кандидатом на пост главы города. Об этом обещали объявить на партийной конференции, пишет деловое издание «Взгляд».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задача партии «Единая Россия» — обеспечить победу мэра Москвы Сергея Собянина на выборах нового главы столицы. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время партийной конференции. «Задача „Единой России“ — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы», — сказал Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба партии в telegram-канале. Также политик отметил, что под руководством Собянина Москва стала одним из самых комфортных российских городов. Кроме того, российская столица стала лидером в плане социально-экономического развития. Ранее стало известно о намерении партии выдвинуть Собянина кандидатом на пост главы города. Об этом обещали объявить на партийной конференции, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...