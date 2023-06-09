«Единая Россия» выдвинула Собинина кандидатом на пост мэра Москвы

Задача партии «Единая Россия» — обеспечить победу мэра Москвы Сергея Собянина на выборах нового главы столицы. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время партийной конференции.
«Задача „Единой России“ — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы», — сказал Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба партии в
Также политик отметил, что под руководством Собянина Москва стала одним из самых комфортных российских городов. Кроме того, российская столица стала лидером в плане социально-экономического развития.
Ранее стало известно о намерении партии выдвинуть Собянина кандидатом на пост главы города. Об этом обещали объявить на партийной конференции, пишет деловое издание «Взгляд».
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