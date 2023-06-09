Сальдо раскрыл, как поручение Путина повлияет на Херсонскую область

Садьдо: помощь Херсонщине стало важнейшим государственным делом

09 июня 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

С Херсонской областью вся Россия, уверен Владимир Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощь Херсонской области, которая серьезно пострадала от наводнения после подрыва Каховской ГЭС, официально становится важнейшим государственным делом. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Наш Президент Владимир Владимирович Путин поручил главе Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Комиссия будет создана сегодня же», — написал в своей telegram-канале Владимир Сальдо. Как он отметил, помощь Херсонщине, которая серьезно пострадала от наводнения, официально становится важнейшим государственным делом. С нами вся Россия, добавил Сальдо. Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Помощь Херсонской области, которая серьезно пострадала от наводнения после подрыва Каховской ГЭС, официально становится важнейшим государственным делом. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Наш Президент Владимир Владимирович Путин поручил главе Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Комиссия будет создана сегодня же», — написал в своей telegram-канале Владимир Сальдо. Как он отметил, помощь Херсонщине, которая серьезно пострадала от наводнения, официально становится важнейшим государственным делом. С нами вся Россия, добавил Сальдо. Ранее президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину создать комиссию по ликвидации наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.