В свердловском оздоровительном лагере дети подхватили кишечную инфекцию

В детском загородном лагере «Изумруд» под селом Курганово (Полевской городской округ, Свердловская область) произошла вспышка кишечной инфекции. Порядка 15 детей лежат в изоляторе, сообщила женщина, которая отправила в лагерь своего ребенка.
«В „Изумруде“ дети массово заболели, говорят, что молоко попили. 15 детей лежат в изоляторе, некоторых отправляют домой», — пишет Е1.RU, ссылаясь на женщину.
В региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию. Сотрудники ведомства организовали проверку детского лагеря. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Роспотребнадзор по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее десять детей и один вожатый отравились в школьной столовой в Верхней Пышме. У них выявили норовирусную инфекцию. Санврачи организовали проверку и закрыли столовую.
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