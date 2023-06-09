Роспотребнадзор: 11 человек отравились в школьной столовой в Верхней Пышме

10 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Санврачи выявили нарушения на пищеблоке школы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Десять детей и один вожатый заболели норовирусной инфекцией в столовой школы №33 в Верхней Пышме (Свердловская область). Дети пришли в школу из ближайших лагерей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В верхнепышминской школе №33 десять детей и вожатый подхватили норовирусную инфекцию. У пяти сотрудников столовой выявили РНК-норовирус второго генотипа», — пишет ведомство в Telegram. Организатором питания является МБУ «Комбинат детского питания», отметили в Роспотребнадзоре. На пищеблоке 33-й школы сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Они связаны с режимными моментами: несоблюдение товарного соседства в холодильниках, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены и дезрежим. Также, как отметили в ведомстве, к раздаче блюд были допущены вожатые, которые не прошли лабораторные обследования. Сотрудники ведомства отобрали пробы пищи, воды, а также материал от заболевших и сотрудников для лабораторных исследований. Организатору питания выдано предписание о проведении дополнительных санитарных мероприятий. В Роспотребнадзоре также потребовали отстранить от работы заразившихся сотрудников. Работу школьной столовой приостановили. Санврачи направят в суд протокол об административном правонарушении. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме в школе №33 массово отравились дети. Они пришли в школу из ближайших лагерей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десять детей и один вожатый заболели норовирусной инфекцией в столовой школы №33 в Верхней Пышме (Свердловская область). Дети пришли в школу из ближайших лагерей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. «В верхнепышминской школе №33 десять детей и вожатый подхватили норовирусную инфекцию. У пяти сотрудников столовой выявили РНК-норовирус второго генотипа», — пишет ведомство в Telegram. Организатором питания является МБУ «Комбинат детского питания», отметили в Роспотребнадзоре. На пищеблоке 33-й школы сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Они связаны с режимными моментами: несоблюдение товарного соседства в холодильниках, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены и дезрежим. Также, как отметили в ведомстве, к раздаче блюд были допущены вожатые, которые не прошли лабораторные обследования. Сотрудники ведомства отобрали пробы пищи, воды, а также материал от заболевших и сотрудников для лабораторных исследований. Организатору питания выдано предписание о проведении дополнительных санитарных мероприятий. В Роспотребнадзоре также потребовали отстранить от работы заразившихся сотрудников. Работу школьной столовой приостановили. Санврачи направят в суд протокол об административном правонарушении. Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме в школе №33 массово отравились дети. Они пришли в школу из ближайших лагерей.