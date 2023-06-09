Роспотребнадзор: 11 человек отравились в школьной столовой в Верхней Пышме

Десять детей и один вожатый заболели норовирусной инфекцией в столовой школы №33 в Верхней Пышме (Свердловская область). Дети пришли в школу из ближайших лагерей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В верхнепышминской школе №33 десять детей и вожатый подхватили норовирусную инфекцию. У пяти сотрудников столовой выявили РНК-норовирус второго генотипа», — пишет ведомство в Telegram. Организатором питания является МБУ «Комбинат детского питания», отметили в Роспотребнадзоре.
На пищеблоке 33-й школы сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Они связаны с режимными моментами: несоблюдение товарного соседства в холодильниках, правил хранения продуктов, нарушение технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение личной гигиены и дезрежим. Также, как отметили в ведомстве, к раздаче блюд были допущены вожатые, которые не прошли лабораторные обследования.
Сотрудники ведомства отобрали пробы пищи, воды, а также материал от заболевших и сотрудников для лабораторных исследований. Организатору питания выдано предписание о проведении дополнительных санитарных мероприятий. В Роспотребнадзоре также потребовали отстранить от работы заразившихся сотрудников.
Работу школьной столовой приостановили. Санврачи направят в суд протокол об административном правонарушении.
Ранее URA.RU писало, что в Верхней Пышме в школе №33 массово отравились дети. Они пришли в школу из ближайших лагерей.
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