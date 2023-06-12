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В Тобольске агрессивные собаки нападают на детей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, нападение, опасность, злая собака
Агрессивные псы нападают на детей возле одного из жилых домов Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) пожаловались на свору бездомных собак, которая нападает на детей в одном из дворов. Видео с камер наблюдения опубликованы в социальных сетях.

«Прошу администрацию города, а также городской отлов (в который уже обращались), принять меры с данными собаками по адресу: 4-я Северная, дом 8. Данные собаки постоянно кидаются! Мы боимся за своих детей!», — говорится в посте, опубликованном в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как агрессивные псы кидаются на проходящих мимо детей. В одном из случаев ребенку пришлось забираться на автомобиль, чтобы спастись от пары собак, погнавшихся за ним. В другом — мальчик, спасаясь от собаки, выбежал на проезжую часть.

В комментариях к записи сообщение оставил официальный аккаунт администрации Тобольска. В нем граждан, разместивших видео, попросили написать в личные сообщения и оставить свой номер телефона для связи, чтобы разобраться в ситуации и подключить к решению проблемы службу по отлову.

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Жители Тобольска (Тюменская область) пожаловались на свору бездомных собак, которая нападает на детей в одном из дворов. Видео с камер наблюдения опубликованы в социальных сетях. «Прошу администрацию города, а также городской отлов (в который уже обращались), принять меры с данными собаками по адресу: 4-я Северная, дом 8. Данные собаки постоянно кидаются! Мы боимся за своих детей!», — говорится в посте, опубликованном в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как агрессивные псы кидаются на проходящих мимо детей. В одном из случаев ребенку пришлось забираться на автомобиль, чтобы спастись от пары собак, погнавшихся за ним. В другом — мальчик, спасаясь от собаки, выбежал на проезжую часть. В комментариях к записи сообщение оставил официальный аккаунт администрации Тобольска. В нем граждан, разместивших видео, попросили написать в личные сообщения и оставить свой номер телефона для связи, чтобы разобраться в ситуации и подключить к решению проблемы службу по отлову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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