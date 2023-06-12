Агрессивные псы нападают на детей возле одного из жилых домов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) пожаловались на свору бездомных собак, которая нападает на детей в одном из дворов. Видео с камер наблюдения опубликованы в социальных сетях.

«Прошу администрацию города, а также городской отлов (в который уже обращались), принять меры с данными собаками по адресу: 4-я Северная, дом 8. Данные собаки постоянно кидаются! Мы боимся за своих детей!», — говорится в посте, опубликованном в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как агрессивные псы кидаются на проходящих мимо детей. В одном из случаев ребенку пришлось забираться на автомобиль, чтобы спастись от пары собак, погнавшихся за ним. В другом — мальчик, спасаясь от собаки, выбежал на проезжую часть.

В комментариях к записи сообщение оставил официальный аккаунт администрации Тобольска. В нем граждан, разместивших видео, попросили написать в личные сообщения и оставить свой номер телефона для связи, чтобы разобраться в ситуации и подключить к решению проблемы службу по отлову.