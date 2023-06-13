Минпромторг РФ выступил за возрождение машины «Ока»

13 июня 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Автомобиль «Ока» могут возродить уже в следующем году, сказал Денис Мантуров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство промышленности и торговли России намерено поддерживать инициативу по возрождению автомобиля «Ока». Об этом заявил глава ведомства, вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями (вернуть „Оку“ на российский рынок — прим. URA.RU), готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это „Москвич“ в дополнение к „Лада“, за ним будет „Волга“», — сказал Денис Мантуров РИА Новости. Вице-премьер также выразил надежду, что «Оку» возродят уже в следующем году. Ранее автоэксперт Дмитрий Попов говорил, что автомобиль «Ока» мог бы стать очень востребованным в России в случае возобновления производства. Он также отмечал, что можно было бы начать выпуск этой модели, но с некоторыми изменениями, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Министерство промышленности и торговли России намерено поддерживать инициативу по возрождению автомобиля «Ока». Об этом заявил глава ведомства, вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями (вернуть „Оку“ на российский рынок — прим. URA.RU), готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это „Москвич“ в дополнение к „Лада“, за ним будет „Волга“», — сказал Денис Мантуров РИА Новости. Вице-премьер также выразил надежду, что «Оку» возродят уже в следующем году. Ранее автоэксперт Дмитрий Попов говорил, что автомобиль «Ока» мог бы стать очень востребованным в России в случае возобновления производства. Он также отмечал, что можно было бы начать выпуск этой модели, но с некоторыми изменениями, напоминает «Федеральное агентство новостей».