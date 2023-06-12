В Тюмени медики спасли мужчину, допившегося до инфаркта

Житель Тюмени употреблял алкоголь четыре дня подряд, итогом чего стал инфаркт, от которого мужчину спасли медики скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Сердце 49-летнего тюменца не выдержало после четырех дней употребления алкоголя. Прибывшие медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда — уже четвертый за последние три года. Но в этот раз состояние мужчины было настолько критичным, что фельдшеры приступили к реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской скорой.
Мужчина перестал дышать и посинел прямо во время осмотра. За его жизнь медики боролись девять минут, пришлось использовать дефибриллятор. После того, как сердце пациента снова стало биться, его доставили в больницу.
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