12 июня 2023

В Тюмени медики спасли мужчину, допившегося до инфаркта

Тюменец пил алкоголь четыре дня и заработал инфаркт
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец заработал четвертый инфаркт за год, не рассчитав свои силы в употреблении алкоголя Фото:

Житель Тюмени употреблял алкоголь четыре дня подряд, итогом чего стал инфаркт, от которого мужчину спасли медики скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сердце 49-летнего тюменца не выдержало после четырех дней употребления алкоголя. Прибывшие медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда — уже четвертый за последние три года. Но в этот раз состояние мужчины было настолько критичным, что фельдшеры приступили к реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской скорой.

Мужчина перестал дышать и посинел прямо во время осмотра. За его жизнь медики боролись девять минут, пришлось использовать дефибриллятор. После того, как сердце пациента снова стало биться, его доставили в больницу.

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Житель Тюмени употреблял алкоголь четыре дня подряд, итогом чего стал инфаркт, от которого мужчину спасли медики скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сердце 49-летнего тюменца не выдержало после четырех дней употребления алкоголя. Прибывшие медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда — уже четвертый за последние три года. Но в этот раз состояние мужчины было настолько критичным, что фельдшеры приступили к реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской скорой. Мужчина перестал дышать и посинел прямо во время осмотра. За его жизнь медики боролись девять минут, пришлось использовать дефибриллятор. После того, как сердце пациента снова стало биться, его доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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