В Тюмени медики спасли мужчину, допившегося до инфаркта

Тюменец пил алкоголь четыре дня и заработал инфаркт

13 июня 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Тюменец заработал четвертый инфаркт за год, не рассчитав свои силы в употреблении алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени употреблял алкоголь четыре дня подряд, итогом чего стал инфаркт, от которого мужчину спасли медики скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сердце 49-летнего тюменца не выдержало после четырех дней употребления алкоголя. Прибывшие медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда — уже четвертый за последние три года. Но в этот раз состояние мужчины было настолько критичным, что фельдшеры приступили к реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской скорой. Мужчина перестал дышать и посинел прямо во время осмотра. За его жизнь медики боролись девять минут, пришлось использовать дефибриллятор. После того, как сердце пациента снова стало биться, его доставили в больницу.

Житель Тюмени употреблял алкоголь четыре дня подряд, итогом чего стал инфаркт, от которого мужчину спасли медики скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сердце 49-летнего тюменца не выдержало после четырех дней употребления алкоголя. Прибывшие медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда — уже четвертый за последние три года. Но в этот раз состояние мужчины было настолько критичным, что фельдшеры приступили к реанимации», — рассказали URA.RU в пресс-службе тюменской скорой. Мужчина перестал дышать и посинел прямо во время осмотра. За его жизнь медики боролись девять минут, пришлось использовать дефибриллятор. После того, как сердце пациента снова стало биться, его доставили в больницу.