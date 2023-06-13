Жители ХМАО за пару дней собрали важный груз, чтобы отправить его в Белгородскую область

Жители ХМАО собрали 5 тонн гуманитарной помощи, чтобы отправить в Белгородскую область

14 июня 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Жители Сургута собрали пять тонн за пару дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) за пару дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. Об этом сообщили в социальных сетях. «Из Сургута отправили важный груз — почти пять тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников в Белгородскую область. Все это неравнодушные горожане собрали всего за пару дней», — пишут в telegram-канале «ЧП Сургут». В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое. Посылки рассортированы и загружены в машину, которая уже отправилась в путь. Ранее URA.RU писало, что неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков. Он также отметил, что сбор помощи для соотечественников продолжится.

Жители Сургута (ХМАО) за пару дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. Об этом сообщили в социальных сетях. «Из Сургута отправили важный груз — почти пять тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников в Белгородскую область. Все это неравнодушные горожане собрали всего за пару дней», — пишут в telegram-канале «ЧП Сургут». В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое. Посылки рассортированы и загружены в машину, которая уже отправилась в путь. Ранее URA.RU писало, что неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков. Он также отметил, что сбор помощи для соотечественников продолжится.