Жители ХМАО за пару дней собрали важный груз, чтобы отправить его в Белгородскую область

Жители Сургута (ХМАО) за пару дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Из Сургута отправили важный груз — почти пять тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников в Белгородскую область. Все это неравнодушные горожане собрали всего за пару дней», — пишут в telegram-канале «ЧП Сургут».
В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое. Посылки рассортированы и загружены в машину, которая уже отправилась в путь.
Ранее URA.RU писало, что неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков. Он также отметил, что сбор помощи для соотечественников продолжится.
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