13 июня 2023
12 июня 2023

Жители ХМАО за пару дней собрали важный груз, чтобы отправить его в Белгородскую область

Жители ХМАО собрали 5 тонн гуманитарной помощи, чтобы отправить в Белгородскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, гуманитарная помощь, вещи для беженцев, вещи для погорельцев
Жители Сургута собрали пять тонн за пару дней Фото:

Жители Сургута (ХМАО) за пару дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Из Сургута отправили важный груз — почти пять тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников в Белгородскую область. Все это неравнодушные горожане собрали всего за пару дней», — пишут в telegram-канале «ЧП Сургут».

В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое. Посылки рассортированы и загружены в машину, которая уже отправилась в путь.

Ранее URA.RU писало, что неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков. Он также отметил, что сбор помощи для соотечественников продолжится.

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Жители Сургута (ХМАО) за пару дней собрали почти пять тонн гуманитарной помощи для того, чтобы отправить в Белгородскую область. Об этом сообщили в социальных сетях. «Из Сургута отправили важный груз — почти пять тонн гуманитарной помощи для наших соотечественников в Белгородскую область. Все это неравнодушные горожане собрали всего за пару дней», — пишут в telegram-канале «ЧП Сургут». В коробках были собраны одежда, игрушки, бытовая техника и многое другое. Посылки рассортированы и загружены в машину, которая уже отправилась в путь. Ранее URA.RU писало, что неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков. Он также отметил, что сбор помощи для соотечественников продолжится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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