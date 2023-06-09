09 июня 2023

Жители ХМАО отправили в Белгородскую область 15 тонн гуманитарной помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, гумманитарная помощь
Сбор помощи для жителей Белгородской области будет продолжен Фото:

Неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов питания. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков.

«Накануне из Югры была отправлена первая партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. В ее составе — продукты длительного срока хранения, одежда, постельные принадлежности, предметы гигиены и многое другое, собранное партийцами и неравнодушными жителями Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов», — сообщает политик в своем telegram-канале.

Хохряков отметил, что сбор помощи для соотечественников будет продолжен. Новые посылки будут направляться в Белгородскую область сразу по мере комплектования.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили 5 миллионов рублей на покупку вещей для жителей Белгородской области. Было закуплено около десяти тысяч единиц одежды и обуви.

Груз отправлен эвакуированным соотечественникам из Белгородской области
Груз отправлен эвакуированным соотечественникам из Белгородской области

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Неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов питания. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков. «Накануне из Югры была отправлена первая партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. В ее составе — продукты длительного срока хранения, одежда, постельные принадлежности, предметы гигиены и многое другое, собранное партийцами и неравнодушными жителями Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов», — сообщает политик в своем telegram-канале. Хохряков отметил, что сбор помощи для соотечественников будет продолжен. Новые посылки будут направляться в Белгородскую область сразу по мере комплектования. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили 5 миллионов рублей на покупку вещей для жителей Белгородской области. Было закуплено около десяти тысяч единиц одежды и обуви.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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