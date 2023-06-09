Сбор помощи для жителей Белгородской области будет продолжен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неравнодушные жители ХМАО и представители регионального отделения партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Белгородской области 15 тонн необходимых вещей и продуктов питания. Об этом сообщил спикер Думы Югры депутат Борис Хохряков.

«Накануне из Югры была отправлена первая партия гуманитарной помощи для эвакуированных жителей. В ее составе — продукты длительного срока хранения, одежда, постельные принадлежности, предметы гигиены и многое другое, собранное партийцами и неравнодушными жителями Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Сургутского и Нефтеюганского районов», — сообщает политик в своем telegram-канале.

Хохряков отметил, что сбор помощи для соотечественников будет продолжен. Новые посылки будут направляться в Белгородскую область сразу по мере комплектования.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили 5 миллионов рублей на покупку вещей для жителей Белгородской области. Было закуплено около десяти тысяч единиц одежды и обуви.