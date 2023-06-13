Театр-Театр приглашает пермяков стать не зрителями, а участниками спектакля

Пермский академический Театр-Театр ищет среди пермяков участников своего спектакля. Режиссеру требуются перформеры — актеры массовых сцен для постановки «Раскольников» (18+).
«Мы приглашаем желающих поучаствовать в массовых сценах спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+) в качестве перформеров. Ждем вашего отклика, если вам от 18 до 35 лет, вы хотите погрузиться в театральный процесс, поработать на одной площадке с постановщиками и артистами ТТ», — сообщается в соцсетях театра.
Репетиции пройдут 10—11 июля, а серии показов спектакля с 11 по 13 июля. Гонорар перформерам не обещают, но дадут промокод на покупку билета в ТТ или бессрочный подарочный сертификат. Подать заявки на участие можно на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.