Театр-Театр приглашает пермяков стать не зрителями, а участниками спектакля

14 июня 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Актеры требуются в спектакль «Раскольников» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский академический Театр-Театр ищет среди пермяков участников своего спектакля. Режиссеру требуются перформеры — актеры массовых сцен для постановки «Раскольников» (18+). «Мы приглашаем желающих поучаствовать в массовых сценах спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+) в качестве перформеров. Ждем вашего отклика, если вам от 18 до 35 лет, вы хотите погрузиться в театральный процесс, поработать на одной площадке с постановщиками и артистами ТТ», — сообщается в соцсетях театра. Репетиции пройдут 10—11 июля, а серии показов спектакля с 11 по 13 июля. Гонорар перформерам не обещают, но дадут промокод на покупку билета в ТТ или бессрочный подарочный сертификат. Подать заявки на участие можно на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Пермский академический Театр-Театр ищет среди пермяков участников своего спектакля. Режиссеру требуются перформеры — актеры массовых сцен для постановки «Раскольников» (18+). «Мы приглашаем желающих поучаствовать в массовых сценах спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+) в качестве перформеров. Ждем вашего отклика, если вам от 18 до 35 лет, вы хотите погрузиться в театральный процесс, поработать на одной площадке с постановщиками и артистами ТТ», — сообщается в соцсетях театра. Репетиции пройдут 10—11 июля, а серии показов спектакля с 11 по 13 июля. Гонорар перформерам не обещают, но дадут промокод на покупку билета в ТТ или бессрочный подарочный сертификат. Подать заявки на участие можно на странице театра в соцсети «ВКонтакте».