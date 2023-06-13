13 июня 2023

Театр-Театр приглашает пермяков стать не зрителями, а участниками спектакля

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Виды города. Пермь, театр театр
Актеры требуются в спектакль «Раскольников» Фото:

Пермский академический Театр-Театр ищет среди пермяков участников своего спектакля. Режиссеру требуются перформеры — актеры массовых сцен для постановки «Раскольников» (18+).

«Мы приглашаем желающих поучаствовать в массовых сценах спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+) в качестве перформеров. Ждем вашего отклика, если вам от 18 до 35 лет, вы хотите погрузиться в театральный процесс, поработать на одной площадке с постановщиками и артистами ТТ», — сообщается в соцсетях театра.

Репетиции пройдут 10—11 июля, а серии показов спектакля с 11 по 13 июля. Гонорар перформерам не обещают, но дадут промокод на покупку билета в ТТ или бессрочный подарочный сертификат. Подать заявки на участие можно на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

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Пермский академический Театр-Театр ищет среди пермяков участников своего спектакля. Режиссеру требуются перформеры — актеры массовых сцен для постановки «Раскольников» (18+). «Мы приглашаем желающих поучаствовать в массовых сценах спектакля Марка Букина „Раскольников“ (18+) в качестве перформеров. Ждем вашего отклика, если вам от 18 до 35 лет, вы хотите погрузиться в театральный процесс, поработать на одной площадке с постановщиками и артистами ТТ», — сообщается в соцсетях театра. Репетиции пройдут 10—11 июля, а серии показов спектакля с 11 по 13 июля. Гонорар перформерам не обещают, но дадут промокод на покупку билета в ТТ или бессрочный подарочный сертификат. Подать заявки на участие можно на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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