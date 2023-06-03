МИД РФ ответил США на предложение вести ядерный диалог

Захарова: Россия никогда не отказывалась от методов обеспечения безопасности

03 июня 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Росссия никогда не отказывалась от ядерного диалога, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия никогда не отказывалась от методов обеспечения безопасности при условиях, когда все стороны не пытаются жульничать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности вести ядерный диалог с РФ. «Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности», — сказала Захарова, ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что такие методы могут работать только в случае, когда стороны настроены на сотрудничество и выполняют договоренности, не пытаясь жульничать и перестраивать ситуацию в свою пользу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема контроля над вооружениями является чрезвычайно важной не только для России и США, но и для всего мира, передает «Национальная служба новостей». Джейк Салливан сообщил, что Белый дом готов начать ядерный диалог с Россией, несмотря на принятые контрмеры из-за решения президента РФ Владимира Путина. Ранее он приостановил договора о контроле над ядерными вооружениями.

Россия никогда не отказывалась от методов обеспечения безопасности при условиях, когда все стороны не пытаются жульничать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности вести ядерный диалог с РФ. «Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности», — сказала Захарова, ее слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ. Она отметила, что такие методы могут работать только в случае, когда стороны настроены на сотрудничество и выполняют договоренности, не пытаясь жульничать и перестраивать ситуацию в свою пользу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема контроля над вооружениями является чрезвычайно важной не только для России и США, но и для всего мира, передает «Национальная служба новостей». Джейк Салливан сообщил, что Белый дом готов начать ядерный диалог с Россией, несмотря на принятые контрмеры из-за решения президента РФ Владимира Путина. Ранее он приостановил договора о контроле над ядерными вооружениями.