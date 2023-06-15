Малому бизнесу Тюмени негде чинить станки и технику

Из-за санкций выходящее из строя оборудование тюменских производителей некому обслуживать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятия малого бизнеса Тюмени, занимающиеся производством строительных материалов, столкнулись с трудностями при ремонте станков и оборудования. О проблеме рассказал URA.RU на правах анонимности предприниматель, который производит оконные блоки.

«Сейчас станки чинить — приходится искать каких-нибудь кустарей, и параллельно думать, как заменить оборудование на отечественное или китайское. Серьезная проблема, авторизованные сервисные центры большинства производителей покинули Россию. Сейчас переоборудование — это дополнительные затраты, которые будет невозможно окупить», — пожаловался URA.RU источник.

По его словам, трудности испытывают и его коллеги, производящие лакокрасочные покрытия, полимеры и другие строительные материалы небольшими партиями. Из-за поломок оборудования происходят простои, производительность падает. В крупном производстве, по данным главного управления строительства Тюменской области, такой проблемы нет. «На территории Тюменской области действуют 4 завода по производству строительного кирпича, более 10 заводов по производству продукции ЖБИ. Все они функционируют в режиме с загрузкой в среднем 70%», — пояснили в ведомстве в ответ на запрос URA.RU.

Ранее агентство рассказало, что в розничной торговле Тюмени уже столкнулись с дефицитом некоторых строительных материалов. В частности, продавцы отмечают нехватку минеральных утеплителей.