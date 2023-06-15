15 июня 2023

Тюменский завод возобновит производство собственных двигателей

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«Тюменские моторостроители» долгое время не производили собственные двигатели Фото:

Завод «Тюменские моторостроители» возобновит спустя года производство собственных двигателей. Соответствующее соглашение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

«Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 подписали с заместителем председателя правления ПАО „Газпром“ Виталием Маркеловым», — написал Моор в своем telegram-канале. По его словам, новый двигатель поможет заменить импортные аналоги.

Завод ранее успел получить положительную оценку от председателя правительства России Михаила Мишустин. Власти региона в свою очередь пообещали помочь заводу в подготовке кадров.

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Завод «Тюменские моторостроители» возобновит спустя года производство собственных двигателей. Соответствующее соглашение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. «Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 подписали с заместителем председателя правления ПАО „Газпром“ Виталием Маркеловым», — написал Моор в своем telegram-канале. По его словам, новый двигатель поможет заменить импортные аналоги. Завод ранее успел получить положительную оценку от председателя правительства России Михаила Мишустин. Власти региона в свою очередь пообещали помочь заводу в подготовке кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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