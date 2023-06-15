Тюменский завод возобновит производство собственных двигателей

Завод «Тюменские моторостроители» возобновит спустя года производство собственных двигателей. Соответствующее соглашение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
«Соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по созданию газотурбинного двигателя ТМ-16 подписали с заместителем председателя правления ПАО „Газпром“ Виталием Маркеловым», — написал Моор в своем telegram-канале. По его словам, новый двигатель поможет заменить импортные аналоги.
Завод ранее успел получить положительную оценку от председателя правительства России Михаила Мишустин. Власти региона в свою очередь пообещали помочь заводу в подготовке кадров.
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