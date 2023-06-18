Киев заявил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Каховском водохранилище ниже критического минимума. Об этом заявили представители украинской компании Укргидроэнерго.
«В результате повреждения Каховской ГЭС уровни воды Каховского водохранилища находятся ниже минимально допустимых критических значений, необходимых для работы водозаборов Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей», — отмечает компания в своем telegram-канале.
По словам представителей Укргидроэнерго, средний уровень нижнего бьефа (участок реки или канала между двумя соседними плотинами или шлюзами — прим. URA.RU) у плотины Днепровской ГЭС равен 13,28 метров. Также на 33 сантиметра снизился уровень воды в створе поста «Херсон» на реке Днепр. Сейчас он составляет 0,99 метров.
Повреждение Каховской ГЭС силами ВСУ произошло 6 июня. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что активная фаза затопления в регионе прошла. От воды освободили 36% территории. Сальдо также передавал, что число погибших после разрушения ГЭС выросло до 25 человек.
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