Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области прошла

18 июня 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Владимр Сальдо заявил, что к 19 июня вода полностью уйдет из подтопленных городов Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Активная фаза наводнения в городах в Херсонской области, которые затопило после удара ВСУ по Каховской ГЭС, прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью. В городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров», — заявил он в своем telegram-канале . От воды были освобождены 36% подтопленных домов из 23 тысяч. Уровень воды в Каховском водохранилище стал меньше более чем на четыре метра. По словам Сальдо, к 19 июня будет полная сработка водохранилища.

Активная фаза наводнения в городах в Херсонской области, которые затопило после удара ВСУ по Каховской ГЭС, прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью. В городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров», — заявил он в своем telegram-канале. От воды были освобождены 36% подтопленных домов из 23 тысяч. Уровень воды в Каховском водохранилище стал меньше более чем на четыре метра. По словам Сальдо, к 19 июня будет полная сработка водохранилища.