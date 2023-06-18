Владимр Сальдо заявил, что к 19 июня вода полностью уйдет из подтопленных городов
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Активная фаза наводнения в городах в Херсонской области, которые затопило после удара ВСУ по Каховской ГЭС, прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью. В городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров», — заявил он в своем
Уровень воды в Каховском водохранилище стал меньше более чем на четыре метра. По словам Сальдо, к 19 июня будет полная сработка водохранилища.
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