Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области прошла

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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
Владимр Сальдо заявил, что к 19 июня вода полностью уйдет из подтопленных городов Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Активная фаза наводнения в городах в Херсонской области, которые затопило после удара ВСУ по Каховской ГЭС, прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью. В городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров», — заявил он в своем telegram-канале. От воды были освобождены 36% подтопленных домов из 23 тысяч.

Уровень воды в Каховском водохранилище стал меньше более чем на четыре метра. По словам Сальдо, к 19 июня будет полная сработка водохранилища.

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Активная фаза наводнения в городах в Херсонской области, которые затопило после удара ВСУ по Каховской ГЭС, прошла. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью. В городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров», — заявил он в своем telegram-канале. От воды были освобождены 36% подтопленных домов из 23 тысяч. Уровень воды в Каховском водохранилище стал меньше более чем на четыре метра. По словам Сальдо, к 19 июня будет полная сработка водохранилища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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