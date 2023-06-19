Как увеличить декретные выплаты

Для увеличения декретных выплат можно оформить единоее пособие
Чтобы увеличить декретные выплаты, женщина может уйти в отпуск по беременности позже 30 недели. Портал «Госуслуги» назвал способы, как можно увеличить пособие по беременности и родам.
- Замена лет для расчета заработка. Пособие выплачивается на основе выплат за два года перед декретным отпуском. Например, в 2023 году считается зарплата за 2022 и 2021 годы. Однако если в 2021 году женщина была в декрете, а зарплата за 2020 год был больше, то можно заменить период.
- Учесть заработную плату на прошлой работе. Если до беременности женщина ушла на другую работу, то для выплаты можно считать заработок с предыдущего места трудоустройства.
- Оформить единое пособие. При низком денежном доходе женщине может приходить единое пособие с шестой недели беременности. Это будет 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц. Выплата будет приходить независимо от начисления декретных.
- Уйти в ежегодный отпуск перед декретом. Беременной положен данный отпуск, даже при условии, что она не отработала шесть месяцев в организации. Таким образом, придут и отпускные отчисления, и пособие по беременности и родам.
- Уйти в декрет позже. Есть ограничение у декретных. Они могут получать в 2023 году не более 2737 рублей в день. Если заработная плата больше и женщина хочет работать, то в декрет можно уйти не на 30 неделе, а позже. До этого будет начисляться обычная зарплата, а не пособие.
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