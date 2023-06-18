Как вернуть часть денег за путевку в летний лагерь

Родители могут получить компенсацию за путевку в детский лагерь

19 июня 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

После возвращения ребенка из лагеря родители могут получить компенсацию за его поездку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За путевку в детский летний лагерь родители могут получить компенсацию. Выплата зависит от региона, в котором проживает семья, уровня дохода и средней стоимости путевки. URA.RU приводит информацию о том, как можно получить компенсацию за детских отдых. Сумма, которую можно получить, будет от 35% до 90% от поездки. Компенсацией можно воспользоваться только один раз в год. Также существуют сертификаты, по которым можно частично или полностью оплатить отдых ребенку. Однако они есть не во всех регионах. Сертификат могут получить дети работающих граждан и воспитанники спортивных и творческих кружков. Использовать льготу можно только в течение 30 дней. Если не воспользоваться сертификатом за этот промежуток времени, то сумма сгорит. Кто может получить компенсацию Льготу за детский отдых может получить любой родитель, которые имеет гражданство России, и сам или через работодателя оплатил поездку ребенка. Компенсация выдается на ребенка с возрастом от 6 до 17 лет (включительно). Однако стоит помнить, что каждый регион сам устанавливает допустимый возраст. В отделениях соцзащиты или на сайте регионального правительства можно узнать условия льготы, передает «Пятый канал». Как оформить льготу Новость по теме Как собрать ребенка в детский лагерь: инструкция. Инфографика Оформить льготу можно в течение 30 дней после возвращения ребенка из лагеря. Нужно обратиться в отделение соцзащиты или офис «Мои документы». Отмечается, что в каждом регионе свой пакет документов для оформления льготы. Заявка будет одобрено в течение 20 дней. Компенсация отправляется только на карту «Мир». Документы, которые потребуются для оформления: Паспорт родителя или опекуна ребенка;

Заявление по установленному образцу;

Документы для подтверждения усыновления или установления опеки;

Свидетельство о рождении при условии, что ребенку нет 14 лет;

Паспорт ребенка при условии, что он старше 14 лет;

Документ, который подтверждает место жительства ребенка в регионе;

Квитанция об оплате путевки;

Обратный талон из лагеря;

Справка о доходах семьи за последние три месяца;

Банковские данные заявителя. В каких случаях могут отказать в компенсации Чаще всего заявление не одобряют из-за неполного пакета необходимых документов. Отклонить заявление могут: Если не предоставлены все необходимые для процедуры документы;

Возраст ребенка не соответствует интервалу;

За льготой обращаются во второй раз;

У документов неправильные сведения о ребенке или заявителе;

Смена в лагере у детей длилась дольше положенного срока. Кто может получить льготу на бесплатную поездку в детский лагерь Бесплатную поездку можно оформить в соцзащите или профсоюзных комитетах, где работает один из родителей. Льготу могут получить: сироты;

беженцы;

инвалиды I или II группы;

из малоимущей семьи;

из многодетной семьи;

пострадавшие от техногенных и экологических катастроф;

чьи родители участвовали в боевых действиях и в данный момент находятся на военной службе;

из семьи, где у одного из родителей статус «инвалид»;

в некоторых регионах могут выдать как награду за выдающиеся успехи;

победителям олимпиад, спортивных и творческих конкурсов;

детям, показывающие особые достижения в учебе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За путевку в детский летний лагерь родители могут получить компенсацию. Выплата зависит от региона, в котором проживает семья, уровня дохода и средней стоимости путевки. URA.RU приводит информацию о том, как можно получить компенсацию за детских отдых. Сумма, которую можно получить, будет от 35% до 90% от поездки. Компенсацией можно воспользоваться только один раз в год. Также существуют сертификаты, по которым можно частично или полностью оплатить отдых ребенку. Однако они есть не во всех регионах. Сертификат могут получить дети работающих граждан и воспитанники спортивных и творческих кружков. Использовать льготу можно только в течение 30 дней. Если не воспользоваться сертификатом за этот промежуток времени, то сумма сгорит. Льготу за детский отдых может получить любой родитель, которые имеет гражданство России, и сам или через работодателя оплатил поездку ребенка. Компенсация выдается на ребенка с возрастом от 6 до 17 лет (включительно). Однако стоит помнить, что каждый регион сам устанавливает допустимый возраст. В отделениях соцзащиты или на сайте регионального правительства можно узнать условия льготы, передает «Пятый канал». Оформить льготу можно в течение 30 дней после возвращения ребенка из лагеря. Нужно обратиться в отделение соцзащиты или офис «Мои документы». Отмечается, что в каждом регионе свой пакет документов для оформления льготы. Заявка будет одобрено в течение 20 дней. Компенсация отправляется только на карту «Мир». Документы, которые потребуются для оформления: Чаще всего заявление не одобряют из-за неполного пакета необходимых документов. Отклонить заявление могут: Бесплатную поездку можно оформить в соцзащите или профсоюзных комитетах, где работает один из родителей. Льготу могут получить: