18 июня 2023

Как вернуть часть денег за путевку в летний лагерь

Родители могут получить компенсацию за путевку в детский лагерь
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, игрушки, ландшафтный дизайн, летний лагерь, детский лагерь, украшение, креатив
После возвращения ребенка из лагеря родители могут получить компенсацию за его поездку Фото:

За путевку в детский летний лагерь родители могут получить компенсацию. Выплата зависит от региона, в котором проживает семья, уровня дохода и средней стоимости путевки. URA.RU приводит информацию о том, как можно получить компенсацию за детских отдых.

Сумма, которую можно получить, будет от 35% до 90% от поездки. Компенсацией можно воспользоваться только один раз в год.

Также существуют сертификаты, по которым можно частично или полностью оплатить отдых ребенку. Однако они есть не во всех регионах. Сертификат могут получить дети работающих граждан и воспитанники спортивных и творческих кружков. Использовать льготу можно только в течение 30 дней. Если не воспользоваться сертификатом за этот промежуток времени, то сумма сгорит.

Кто может получить компенсацию

Льготу за детский отдых может получить любой родитель, которые имеет гражданство России, и сам или через работодателя оплатил поездку ребенка. Компенсация выдается на ребенка с возрастом от 6 до 17 лет (включительно). Однако стоит помнить, что каждый регион сам устанавливает допустимый возраст. В отделениях соцзащиты или на сайте регионального правительства можно узнать условия льготы, передает «Пятый канал».

Как оформить льготу

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Оформить льготу можно в течение 30 дней после возвращения ребенка из лагеря. Нужно обратиться в отделение соцзащиты или офис «Мои документы». Отмечается, что в каждом регионе свой пакет документов для оформления льготы. Заявка будет одобрено в течение 20 дней. Компенсация отправляется только на карту «Мир».

Документы, которые потребуются для оформления:

  • Паспорт родителя или опекуна ребенка;
  • Заявление по установленному образцу;
  • Документы для подтверждения усыновления или установления опеки;
  • Свидетельство о рождении при условии, что ребенку нет 14 лет;
  • Паспорт ребенка при условии, что он старше 14 лет;
  • Документ, который подтверждает место жительства ребенка в регионе;
  • Квитанция об оплате путевки;
  • Обратный талон из лагеря;
  • Справка о доходах семьи за последние три месяца;
  • Банковские данные заявителя.

В каких случаях могут отказать в компенсации

Чаще всего заявление не одобряют из-за неполного пакета необходимых документов. Отклонить заявление могут:

  • Если не предоставлены все необходимые для процедуры документы;
  • Возраст ребенка не соответствует интервалу;
  • За льготой обращаются во второй раз;
  • У документов неправильные сведения о ребенке или заявителе;
  • Смена в лагере у детей длилась дольше положенного срока.

Кто может получить льготу на бесплатную поездку в детский лагерь

Бесплатную поездку можно оформить в соцзащите или профсоюзных комитетах, где работает один из родителей. Льготу могут получить:

  • сироты;
  • беженцы;
  • инвалиды I или II группы;
  • из малоимущей семьи;
  • из многодетной семьи;
  • пострадавшие от техногенных и экологических катастроф;
  • чьи родители участвовали в боевых действиях и в данный момент находятся на военной службе;
  • из семьи, где у одного из родителей статус «инвалид»;
  • в некоторых регионах могут выдать как награду за выдающиеся успехи;
  • победителям олимпиад, спортивных и творческих конкурсов;
  • детям, показывающие особые достижения в учебе.

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За путевку в детский летний лагерь родители могут получить компенсацию. Выплата зависит от региона, в котором проживает семья, уровня дохода и средней стоимости путевки. URA.RU приводит информацию о том, как можно получить компенсацию за детских отдых. Сумма, которую можно получить, будет от 35% до 90% от поездки. Компенсацией можно воспользоваться только один раз в год. Также существуют сертификаты, по которым можно частично или полностью оплатить отдых ребенку. Однако они есть не во всех регионах. Сертификат могут получить дети работающих граждан и воспитанники спортивных и творческих кружков. Использовать льготу можно только в течение 30 дней. Если не воспользоваться сертификатом за этот промежуток времени, то сумма сгорит. Льготу за детский отдых может получить любой родитель, которые имеет гражданство России, и сам или через работодателя оплатил поездку ребенка. Компенсация выдается на ребенка с возрастом от 6 до 17 лет (включительно). Однако стоит помнить, что каждый регион сам устанавливает допустимый возраст. В отделениях соцзащиты или на сайте регионального правительства можно узнать условия льготы, передает «Пятый канал». Оформить льготу можно в течение 30 дней после возвращения ребенка из лагеря. Нужно обратиться в отделение соцзащиты или офис «Мои документы». Отмечается, что в каждом регионе свой пакет документов для оформления льготы. Заявка будет одобрено в течение 20 дней. Компенсация отправляется только на карту «Мир». Документы, которые потребуются для оформления: Чаще всего заявление не одобряют из-за неполного пакета необходимых документов. Отклонить заявление могут: Бесплатную поездку можно оформить в соцзащите или профсоюзных комитетах, где работает один из родителей. Льготу могут получить:
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