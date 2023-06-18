Как вернуть часть денег за путевку в летний лагерь

За путевку в детский летний лагерь родители могут получить компенсацию. Выплата зависит от региона, в котором проживает семья, уровня дохода и средней стоимости путевки. URA.RU приводит информацию о том, как можно получить компенсацию за детских отдых.
Сумма, которую можно получить, будет от 35% до 90% от поездки. Компенсацией можно воспользоваться только один раз в год.
Также существуют сертификаты, по которым можно частично или полностью оплатить отдых ребенку. Однако они есть не во всех регионах. Сертификат могут получить дети работающих граждан и воспитанники спортивных и творческих кружков. Использовать льготу можно только в течение 30 дней. Если не воспользоваться сертификатом за этот промежуток времени, то сумма сгорит.
Кто может получить компенсацию
Льготу за детский отдых может получить любой родитель, которые имеет гражданство России, и сам или через работодателя оплатил поездку ребенка. Компенсация выдается на ребенка с возрастом от 6 до 17 лет (включительно). Однако стоит помнить, что каждый регион сам устанавливает допустимый возраст. В отделениях соцзащиты или на сайте регионального правительства можно узнать условия льготы, передает «Пятый канал».
Как оформить льготу
Оформить льготу можно в течение 30 дней после возвращения ребенка из лагеря. Нужно обратиться в отделение соцзащиты или офис «Мои документы». Отмечается, что в каждом регионе свой пакет документов для оформления льготы. Заявка будет одобрено в течение 20 дней. Компенсация отправляется только на карту «Мир».
Документы, которые потребуются для оформления:
- Паспорт родителя или опекуна ребенка;
- Заявление по установленному образцу;
- Документы для подтверждения усыновления или установления опеки;
- Свидетельство о рождении при условии, что ребенку нет 14 лет;
- Паспорт ребенка при условии, что он старше 14 лет;
- Документ, который подтверждает место жительства ребенка в регионе;
- Квитанция об оплате путевки;
- Обратный талон из лагеря;
- Справка о доходах семьи за последние три месяца;
- Банковские данные заявителя.
В каких случаях могут отказать в компенсации
Чаще всего заявление не одобряют из-за неполного пакета необходимых документов. Отклонить заявление могут:
- Если не предоставлены все необходимые для процедуры документы;
- Возраст ребенка не соответствует интервалу;
- За льготой обращаются во второй раз;
- У документов неправильные сведения о ребенке или заявителе;
- Смена в лагере у детей длилась дольше положенного срока.
Кто может получить льготу на бесплатную поездку в детский лагерь
Бесплатную поездку можно оформить в соцзащите или профсоюзных комитетах, где работает один из родителей. Льготу могут получить:
- сироты;
- беженцы;
- инвалиды I или II группы;
- из малоимущей семьи;
- из многодетной семьи;
- пострадавшие от техногенных и экологических катастроф;
- чьи родители участвовали в боевых действиях и в данный момент находятся на военной службе;
- из семьи, где у одного из родителей статус «инвалид»;
- в некоторых регионах могут выдать как награду за выдающиеся успехи;
- победителям олимпиад, спортивных и творческих конкурсов;
- детям, показывающие особые достижения в учебе.
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