18 июня 2023
17 июня 2023

В тюменской деревне нашли очаг смертельной болезни

В деревне Свобода в Тюменской области обнаружили вирус бешенства
© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, лиса инвалид
Труп бешеной лисицы нашли на одном из дворов в деревне Свобода Фото:

Очаг бешенства нашли на территории одного из подворий в деревне Свобода (Омутинский район Тюменской области). Об этом сообщает региональное управление ветеринарии, в своем проекте постановления о введении карантина.

«Установить с 19 июня карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Свобода, улица Мира, дом 2. Также установить ограничительные мероприятия на территории в радиусе трех километров от очага», — говорится в проекте постановления властей.

Вирус бешенства нашли у мертвой лисицы, чей труп был обнаружен у частного дома. Теперь на территории подворья запретят лечить восприимчивых животных, а во всей деревне — проводить ярмарки и выставки с их участием. Карантин планируют объявить на 60 дней.

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Очаг бешенства нашли на территории одного из подворий в деревне Свобода (Омутинский район Тюменской области). Об этом сообщает региональное управление ветеринарии, в своем проекте постановления о введении карантина. «Установить с 19 июня карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Свобода, улица Мира, дом 2. Также установить ограничительные мероприятия на территории в радиусе трех километров от очага», — говорится в проекте постановления властей. Вирус бешенства нашли у мертвой лисицы, чей труп был обнаружен у частного дома. Теперь на территории подворья запретят лечить восприимчивых животных, а во всей деревне — проводить ярмарки и выставки с их участием. Карантин планируют объявить на 60 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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