В тюменской деревне нашли очаг смертельной болезни

В деревне Свобода в Тюменской области обнаружили вирус бешенства

Труп бешеной лисицы нашли на одном из дворов в деревне Свобода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очаг бешенства нашли на территории одного из подворий в деревне Свобода (Омутинский район Тюменской области). Об этом сообщает региональное управление ветеринарии, в своем проекте постановления о введении карантина.

«Установить с 19 июня карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Свобода, улица Мира, дом 2. Также установить ограничительные мероприятия на территории в радиусе трех километров от очага», — говорится в проекте постановления властей.

Вирус бешенства нашли у мертвой лисицы, чей труп был обнаружен у частного дома. Теперь на территории подворья запретят лечить восприимчивых животных, а во всей деревне — проводить ярмарки и выставки с их участием. Карантин планируют объявить на 60 дней.