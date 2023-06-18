Utair выплатит семье из ХМАО компенсацию за сорванный полет

По решению суда Utair выплатит пассажирам полную стоимость билетов и штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По решению суда Utair выплатит более 100 тысяч семье из Нижневартовска (ХМАО) за сорванный из-за форс-мажора полет. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что югорчане опоздали на самолет из-за обвала в горах Киргизии, но авиакомпания отказалась добровольно возвращать деньги за билеты.

«Семья приобрела билеты „туда-обратно“ на международный рейс Utair, но вернуться обратным рейсом не смогла из-за горного обвала, перекрывшего проезд до аэропорта, о чем заранее сообщила в авиакомпанию. Авиаперевозчик отказался вернуть деньги за билеты и предложил неприемлемый вариант перелета, поэтому пассажиры подали в суд», — говорится в публикации.

Суд Нижневартовска постановил выплатить пассажирам 100310 рублей 25 копеек, в том числе штраф 33436 рублей 75 копеек за отказ добровольно вернуть потраченные на билеты средства. Роспотребнадзор ХМАО пояснил, что право расторгнуть договор перевозки из-за форс-мажора пассажирам гарантирует законодательство, нормы воздушного кодекса РФ, федеральные авиационные правила и локальные акты авиакомпании.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair прервал взлет. Инцидент произошел в аэропорту Нижневартовска (ХМАО).