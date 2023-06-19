Пермские хирурги научились проводить новую операцию

В Чусовской больнице им. В.Г. Любимова (Пермский край) хирурги научились проводить операцию по эндопротезированию коленного сустава. С апреля 2023 года врачи заменили сустав девяти пациентам, сообщил главврач больницы Олег Долматов.
«С апреля 2023 года хирурги провели уже девять операций по замене коленного сустава. Операция восстанавливает деформированный сустав путем замены хрящевых и костных тканей эндопротезом. После хирургического вмешательства больной возвращается к полноценной жизни», — сообщил Долматов. Его слова приводит пресс-служба правительства Пермского края.
По словам главврача, это «большой шаг в развитии и оказании медпомощи пациентам». Эндопротезирование коленных суставов доступно пациентам Чусовского городского округа и соседних районов.
Ранее URA.RU писало, что врачи пермской городской клинической больницы №4 провели первое в России стентирование спонтанной диссекции позвоночной артерии при остром инсульте. Благодаря операции удалось спасти 55-летнюю пациентку.
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