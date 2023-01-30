Пермские хирурги провели уникальную для РФ операцию

31 января 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

После операции пациентка смогла нормально ходить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Врачи пермской городской клинической больницы №4 провели первое в России стенирование спонтанной диссекции позвоночной артерии при остром инсульте. Благодаря проведению сложной операции удалось спасти жизнь 55-летней пациентке. Об этом рассказал глава учреждения в telegram-канале «Великолепная Четверка/ГКБ 4». «Уникальную операцию провели на днях наши рентгенэндоваскуляные хирурги. В мировой литературе описаны лишь единичные случаи стентирования спонтанной диссекции позвоночной артерии при остром инсульте, в отечественной таких не найдено», — говорится в telegram-канале. К врачам поступил вызов от 55-летней пермячки. Женщина пожаловалась на сильное головокружение, тошноту, нарушение координации из-за чего она не могла устоять на месте. Медики сразу же провели пермячке нужные исследования и обнаружили, что у нее отсутствует кровоток по левой позвоночной артерии и формируется инсульт. Пациентке удалили тромб и поставили стент (каркас, который помещают в сосуд), чтобы устранить диссекцию (надрыв и расслоение сосудов) и предотвратить повторное закрытие позвоночное артерии. На следующий день после операции пермячка смогла самостоятельно ходить.

Врачи пермской городской клинической больницы №4 провели первое в России стенирование спонтанной диссекции позвоночной артерии при остром инсульте. Благодаря проведению сложной операции удалось спасти жизнь 55-летней пациентке. Об этом рассказал глава учреждения в telegram-канале «Великолепная Четверка/ГКБ 4». «Уникальную операцию провели на днях наши рентгенэндоваскуляные хирурги. В мировой литературе описаны лишь единичные случаи стентирования спонтанной диссекции позвоночной артерии при остром инсульте, в отечественной таких не найдено», — говорится в telegram-канале. К врачам поступил вызов от 55-летней пермячки. Женщина пожаловалась на сильное головокружение, тошноту, нарушение координации из-за чего она не могла устоять на месте. Медики сразу же провели пермячке нужные исследования и обнаружили, что у нее отсутствует кровоток по левой позвоночной артерии и формируется инсульт. Пациентке удалили тромб и поставили стент (каркас, который помещают в сосуд), чтобы устранить диссекцию (надрыв и расслоение сосудов) и предотвратить повторное закрытие позвоночное артерии. На следующий день после операции пермячка смогла самостоятельно ходить.