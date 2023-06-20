Антимэрский пул застал власти Екатеринбурга врасплох

Окружение Алексея Орлова не ожидало, что депутаты выступят против ДЭГ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основным событием предпоследнего заседания действующего созыва гордумы Екатеринбурга стал не ежегодный отчет мэра Алексея Орлова, а выступление его оппонентов, попытавшихся сорвать применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Внезапно для чиновников представители антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова предложили обратиться к облизбиркому.

Инициативу озвучил один из идеологов альянса — депутат-«яблочник» Константин Киселев, — когда обсуждали решение о дате выборов. «[Предлагаю] дополнить данное решение пунктом третьим: „Рекомендовать избирательной комиссии Свердловской области отказаться от принятия решения о назначении дистанционного электронного голосования“», — предложил Киселев. Поправку поддержали 15 депутатов, включая спикера думы Игоря Володина и его зама Виктора Тестова. Для того, чтобы она прошла, было необходимо 19 голосов.

Источник URA.RU в думе убежден, что это была спланированная акция, ведь 14 голосов — это много. А другой собеседник утверждает, что заранее ничего не готовилось, «просто среди депутатов действительно есть обеспокоенность». По данным агентства, команда Кочеткова, проиграв на электронных праймериз «Единой России», опасается, что через ДЭГ администраторы кампании смогут манипулировать цифрами в округах. «Если бы „кочетковцы“ готовились, 19 голосов они точно набрали бы», — заверил инсайдер.

Орлов к моменту выступления Киселева зал покинул. И в мэрии до сих пор не могут решить, кто должен был предупредить интригу, вице-мэр Марина Фадеева, которая отвечает за взаимодействие мэрии с думой, или вице-мэр Сергей Плахотин, курирующий выборы и переговоры с депутатами.

О применении ДЭГ на свердловских выборах стало известно 7 июня. Центризбирком РФ включил область в список 24 регионов, которые протестируют технологию ближайшей осенью. Считается, что Свердловская область заслужила право на ДЭГ, показав высокий уровень проведения праймериз «Единой России»: в электронном партийном голосовании приняли участие десятки свердловчан, и процедура прошла без технических сбоев.