Противники мэра Екатеринбурга утвердили его отчет за 2022-й

20 июня 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Доклад Алексея Орлова длился дольше запланированного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дума Екатеринбурга почти единогласно (31 из 34 депутатов) выставила главе города Алексею Орлову за 2022 год оценку «удовлетворительно». Его оппоненты из антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») оказались обезоружены — настолько хорошо был подготовлен сам доклад. Это признал даже лояльный Кочеткову «яблочник» Константин Киселев. Но все равно воздержался при голосовании. «Темпы по развитию культуры меня не устраивают», — объяснил он, на прошлой неделе поднявший вопрос об отставке Орлова. Новость по теме Мэр Екатеринбурга отчитался перед гордумой в разгар конфликта на выборах. Онлайн-трансляция Сам Орлов, подводя итоги голосования, патетично заявил: «Мне довелось с вами отработать половину депутатского срока — ровно 2,5 года. Я считаю, это лучшие годы в биографии лично для меня. Потому что, действительно, вот такая командная работа и такие результатов, которые мы фиксируем, они заставляют говорить, что в Екатеринбурге работает очень эффективная управленческая команда». Детали его доклада, растянувшегося на 1,5 часа, URA.RU описывало в онлайн-трансляции. В следующем году Орлов будет отчитываться уже перед другим депутатским составом. Фракцию Кочеткова в думе по итогам сентябрьских выборов он намерен существенно сократить.

Дума Екатеринбурга почти единогласно (31 из 34 депутатов) выставила главе города Алексею Орлову за 2022 год оценку «удовлетворительно». Его оппоненты из антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») оказались обезоружены — настолько хорошо был подготовлен сам доклад. Это признал даже лояльный Кочеткову «яблочник» Константин Киселев. Но все равно воздержался при голосовании. «Темпы по развитию культуры меня не устраивают», — объяснил он, на прошлой неделе поднявший вопрос об отставке Орлова. Сам Орлов, подводя итоги голосования, патетично заявил: «Мне довелось с вами отработать половину депутатского срока — ровно 2,5 года. Я считаю, это лучшие годы в биографии лично для меня. Потому что, действительно, вот такая командная работа и такие результатов, которые мы фиксируем, они заставляют говорить, что в Екатеринбурге работает очень эффективная управленческая команда». Детали его доклада, растянувшегося на 1,5 часа, URA.RU описывало в онлайн-трансляции. В следующем году Орлов будет отчитываться уже перед другим депутатским составом. Фракцию Кочеткова в думе по итогам сентябрьских выборов он намерен существенно сократить.