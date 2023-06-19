Противники мэра Екатеринбурга утвердили его отчет за 2022-й

Дума Екатеринбурга почти единогласно (31 из 34 депутатов) выставила главе города Алексею Орлову за 2022 год оценку «удовлетворительно». Его оппоненты из антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») оказались обезоружены — настолько хорошо был подготовлен сам доклад.
Это признал даже лояльный Кочеткову «яблочник» Константин Киселев. Но все равно воздержался при голосовании. «Темпы по развитию культуры меня не устраивают», — объяснил он, на прошлой неделе поднявший вопрос об отставке Орлова.
Сам Орлов, подводя итоги голосования, патетично заявил: «Мне довелось с вами отработать половину депутатского срока — ровно 2,5 года. Я считаю, это лучшие годы в биографии лично для меня. Потому что, действительно, вот такая командная работа и такие результатов, которые мы фиксируем, они заставляют говорить, что в Екатеринбурге работает очень эффективная управленческая команда». Детали его доклада, растянувшегося на 1,5 часа, URA.RU описывало в онлайн-трансляции.
В следующем году Орлов будет отчитываться уже перед другим депутатским составом. Фракцию Кочеткова в думе по итогам сентябрьских выборов он намерен существенно сократить.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.