20 июня 2023

Пермских чиновников атаковали проверяющие

Мэрии Пермского края устали от постоянных проверок надзорных органов
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, лысанов вадим
Вадим Лысанов озаботился кадровым голодом в мэриях Фото:

Администрации муниципалитетов Пермского края бьют тревогу из-за увеличившегося количества проверок со стороны надзорных органов. По словам председателя совета глав территорий Прикамья Вадима Лысанова, практический каждый начальник среднего звена получил штраф. Об этом он заявил в законодательном собрании региона на заседании комитета по бюджету.

«Большую роль играют надзорные органы. Сегодня бизнес имеет определенный мораторий, и практически все надзорные органы пришли в органы власти с проверками. Естественно, наверно нет ни одного начальника управления. Который бы не получил штраф», — заявил Лысанов.

На работу надзорных органов Лысанов обратил внимание во время обсуждения кадрового голода в мэриях. По его словам, люди, зная о тотальных проверках, не спешат трудоустраиваться на муниципальную службу. Ранее он также заявлял о низких зарплатах чиновников, на что глава бюджетного комитета ЗС Елена Зырянова призвала глав территорий работать над доходностью бюджетов.

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Администрации муниципалитетов Пермского края бьют тревогу из-за увеличившегося количества проверок со стороны надзорных органов. По словам председателя совета глав территорий Прикамья Вадима Лысанова, практический каждый начальник среднего звена получил штраф. Об этом он заявил в законодательном собрании региона на заседании комитета по бюджету. «Большую роль играют надзорные органы. Сегодня бизнес имеет определенный мораторий, и практически все надзорные органы пришли в органы власти с проверками. Естественно, наверно нет ни одного начальника управления. Который бы не получил штраф», — заявил Лысанов. На работу надзорных органов Лысанов обратил внимание во время обсуждения кадрового голода в мэриях. По его словам, люди, зная о тотальных проверках, не спешат трудоустраиваться на муниципальную службу. Ранее он также заявлял о низких зарплатах чиновников, на что глава бюджетного комитета ЗС Елена Зырянова призвала глав территорий работать над доходностью бюджетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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