Пермских чиновников атаковали проверяющие

Мэрии Пермского края устали от постоянных проверок надзорных органов

21 июня 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Вадим Лысанов озаботился кадровым голодом в мэриях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрации муниципалитетов Пермского края бьют тревогу из-за увеличившегося количества проверок со стороны надзорных органов. По словам председателя совета глав территорий Прикамья Вадима Лысанова, практический каждый начальник среднего звена получил штраф. Об этом он заявил в законодательном собрании региона на заседании комитета по бюджету. «Большую роль играют надзорные органы. Сегодня бизнес имеет определенный мораторий, и практически все надзорные органы пришли в органы власти с проверками. Естественно, наверно нет ни одного начальника управления. Который бы не получил штраф», — заявил Лысанов. На работу надзорных органов Лысанов обратил внимание во время обсуждения кадрового голода в мэриях. По его словам, люди, зная о тотальных проверках, не спешат трудоустраиваться на муниципальную службу. Ранее он также заявлял о низких зарплатах чиновников, на что глава бюджетного комитета ЗС Елена Зырянова призвала глав территорий работать над доходностью бюджетов.

Администрации муниципалитетов Пермского края бьют тревогу из-за увеличившегося количества проверок со стороны надзорных органов. По словам председателя совета глав территорий Прикамья Вадима Лысанова, практический каждый начальник среднего звена получил штраф. Об этом он заявил в законодательном собрании региона на заседании комитета по бюджету. «Большую роль играют надзорные органы. Сегодня бизнес имеет определенный мораторий, и практически все надзорные органы пришли в органы власти с проверками. Естественно, наверно нет ни одного начальника управления. Который бы не получил штраф», — заявил Лысанов. На работу надзорных органов Лысанов обратил внимание во время обсуждения кадрового голода в мэриях. По его словам, люди, зная о тотальных проверках, не спешат трудоустраиваться на муниципальную службу. Ранее он также заявлял о низких зарплатах чиновников, на что глава бюджетного комитета ЗС Елена Зырянова призвала глав территорий работать над доходностью бюджетов.