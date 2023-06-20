20 июня 2023

В Тобольске началось строительство нового судна-контейнеровоза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно морской флот. разное, контейнер, порт, контейнерные перевозки, морской порт балтийск
Судно будет ходить и по морю, и по реке Фото:

В Тобольске состоялась торжественная закладка сухогрузного судна-контейнеровоза. Это четвертый корабль, который начнут строить для ООО «Межрегионфлот», о чем рассказали в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО „Межрегионфлот“ реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью 5 000 тонн смешанного „река-море“ плавания», — указано в сообщении регионального инфоцентра.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов также прокомментировал это событие, указав на перспективы судопроизводства в регионе. «Мы видим, как развивается промышленное предприятие, увеличивается количество рабочих мест, растут компетенции. Я уверен, что это не последнее судно, оно будет построено в срок и принесет пользу нашему государству», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» в июле прошлого года спустило на воду сухогрузное судно «Яр-Сале». Его планировали использовать как часть важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь».

Фото:

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В Тобольске состоялась торжественная закладка сухогрузного судна-контейнеровоза. Это четвертый корабль, который начнут строить для ООО «Межрегионфлот», о чем рассказали в инфоцентре правительства Тюменской области. «Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО „Межрегионфлот“ реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью 5 000 тонн смешанного „река-море“ плавания», — указано в сообщении регионального инфоцентра. Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов также прокомментировал это событие, указав на перспективы судопроизводства в регионе. «Мы видим, как развивается промышленное предприятие, увеличивается количество рабочих мест, растут компетенции. Я уверен, что это не последнее судно, оно будет построено в срок и принесет пользу нашему государству», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» в июле прошлого года спустило на воду сухогрузное судно «Яр-Сале». Его планировали использовать как часть важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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