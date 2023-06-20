В Тобольске началось строительство нового судна-контейнеровоза. Фото

21 июня 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Судно будет ходить и по морю, и по реке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тобольске состоялась торжественная закладка сухогрузного судна-контейнеровоза. Это четвертый корабль, который начнут строить для ООО «Межрегионфлот», о чем рассказали в инфоцентре правительства Тюменской области. «Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО „Межрегионфлот“ реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью 5 000 тонн смешанного „река-море“ плавания», — указано в сообщении регионального инфоцентра. Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов также прокомментировал это событие, указав на перспективы судопроизводства в регионе. «Мы видим, как развивается промышленное предприятие, увеличивается количество рабочих мест, растут компетенции. Я уверен, что это не последнее судно, оно будет построено в срок и принесет пользу нашему государству», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» в июле прошлого года спустило на воду сухогрузное судно «Яр-Сале». Его планировали использовать как часть важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь». Фото: пресс-служба администрации г. Тобольска

В Тобольске состоялась торжественная закладка сухогрузного судна-контейнеровоза. Это четвертый корабль, который начнут строить для ООО «Межрегионфлот», о чем рассказали в инфоцентре правительства Тюменской области. «Производство начинается на Тобольском судостроительном заводе. Здесь группа компаний ООО „Межрегионфлот“ реализует программу: начиная с 2021 года произведено 3 несамоходных судна грузоподъемностью 5 000 тонн смешанного „река-море“ плавания», — указано в сообщении регионального инфоцентра. Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов также прокомментировал это событие, указав на перспективы судопроизводства в регионе. «Мы видим, как развивается промышленное предприятие, увеличивается количество рабочих мест, растут компетенции. Я уверен, что это не последнее судно, оно будет построено в срок и принесет пользу нашему государству», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что Тобольское предприятие «Судоремонт Сумкино» в июле прошлого года спустило на воду сухогрузное судно «Яр-Сале». Его планировали использовать как часть важного для ЯНАО федерального проекта «Северный морской путь».