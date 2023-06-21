Старший лейтенант раскрыл, как бойцы РФ пытаются уничтожить западную технику, за которую дают премии

Старший лейтенант армии ДНР: выплаты за уничтоженную западную технику мотивируют бойцов

21 июня 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Российские бойцы придумывают лайфхаки по уничтожению техники Запада, отметил Александр Матюшин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные придумывают разные способы, чтобы максимально быстро уничтожить западную технику в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Лайфхаков довольно много. Есть такое понятие, как минный шлагбаум, его активно используют саперы в мотострелковых частях. Это было придумано еще во времена Афганской войны, чтобы останавливать душманов (афганские моджахеды, члены нерегулярных вооруженных групп, — прим. URA.RU). Это делается, когда нет возможности тщательно установить минное заграждение на пути продвижения противника. Таким образом, можно остановить колонну. Также делаются некие скрытые позиции, где устанавливаются противотанковые управляемые ракеты. Сейчас наиболее распространен „Корнет“. Leopard бьют под башню, потому что она практически не обладает броней. Танк уничтожается вместе с экипажем. Бьют также по гусеницам, чтобы затормозить само продвижение. Используются беспилотники, как барражирующие, так и дроны-камикадзе, даже Mavic 3. То есть лайфхаков довольно много, каждый использует по своей возможности», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке добавил, что введение выплат за подбитую западную технику прибавило российским бойцам стимула. «О том, что будут награды за подбитый Leopard, мы услышали еще в начале года. После этого, конечно, кто только не спорил о том, кто первый это сделает. Это были и артиллеристы, и летчики, и противотанкисты, и просто мотострелки. Первый Leopard оказался подорванным на мине, которую установил неизвестный боец инженерно-саперных войск. После этого, конечно же, понеслось подбитие танков Leopard. Перед тем, как вчера Александр Карелин (сенатор от Новосибирской области, — прим. URA.RU) лично вручил миллион рублей нашему бойцу за то, что он подбил Leopard, уже прошли выплаты бойцам: и морпехам, и десантникам, и мотострелкам, и артиллеристам, и летчикам. Там разные суммы — и 100 тысяч рублей, и 200 тысяч рублей. Конечно же, это мотивирует. Но еще больше это как раз мотивирует непосредственно сама защита той земли, на которой находишься — линия обороны и сохранение личной жизни», — подчеркнул Матюшин. По данным Минобороны РФ, военнослужащий Андрей Кравцов, подбивший немецкий танк Leopard в зоне СВО, получил выплату в один миллион рублей. Также, по информации ведомства, каждый российский боец может стать обладателем 50 тысяч рублей за уничтожение или захват украинских беспилотников, БМП, БТР, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Осу» или боевых машин РСЗО. Получить выплаты по 100 тысяч рублей за танк, 200 тысяч за вертолет, 300 тысяч за самолет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные придумывают разные способы, чтобы максимально быстро уничтожить западную технику в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Лайфхаков довольно много. Есть такое понятие, как минный шлагбаум, его активно используют саперы в мотострелковых частях. Это было придумано еще во времена Афганской войны, чтобы останавливать душманов (афганские моджахеды, члены нерегулярных вооруженных групп, — прим. URA.RU). Это делается, когда нет возможности тщательно установить минное заграждение на пути продвижения противника. Таким образом, можно остановить колонну. Также делаются некие скрытые позиции, где устанавливаются противотанковые управляемые ракеты. Сейчас наиболее распространен „Корнет“. Leopard бьют под башню, потому что она практически не обладает броней. Танк уничтожается вместе с экипажем. Бьют также по гусеницам, чтобы затормозить само продвижение. Используются беспилотники, как барражирующие, так и дроны-камикадзе, даже Mavic 3. То есть лайфхаков довольно много, каждый использует по своей возможности», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке добавил, что введение выплат за подбитую западную технику прибавило российским бойцам стимула. «О том, что будут награды за подбитый Leopard, мы услышали еще в начале года. После этого, конечно, кто только не спорил о том, кто первый это сделает. Это были и артиллеристы, и летчики, и противотанкисты, и просто мотострелки. Первый Leopard оказался подорванным на мине, которую установил неизвестный боец инженерно-саперных войск. После этого, конечно же, понеслось подбитие танков Leopard. Перед тем, как вчера Александр Карелин (сенатор от Новосибирской области, — прим. URA.RU) лично вручил миллион рублей нашему бойцу за то, что он подбил Leopard, уже прошли выплаты бойцам: и морпехам, и десантникам, и мотострелкам, и артиллеристам, и летчикам. Там разные суммы — и 100 тысяч рублей, и 200 тысяч рублей. Конечно же, это мотивирует. Но еще больше это как раз мотивирует непосредственно сама защита той земли, на которой находишься — линия обороны и сохранение личной жизни», — подчеркнул Матюшин. По данным Минобороны РФ, военнослужащий Андрей Кравцов, подбивший немецкий танк Leopard в зоне СВО, получил выплату в один миллион рублей. Также, по информации ведомства, каждый российский боец может стать обладателем 50 тысяч рублей за уничтожение или захват украинских беспилотников, БМП, БТР, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Осу» или боевых машин РСЗО. Получить выплаты по 100 тысяч рублей за танк, 200 тысяч за вертолет, 300 тысяч за самолет.