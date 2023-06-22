Горнолыжную базу в Пермском крае продают на 10 млн рублей дешевле. Скрин

23 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Ранее горнолыжная база продавалась за 30 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснокамском городском округе (Пермский край) за 19 миллионов 900 тысяч рублей продается горнолыжная база «Майская гора». Ранее она стоила 30 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес». «База расположена в 45 километрах от Перми. На территории находятся банкетный зал и кафе, крытые площадки для пикника, большой летний павильон и теплый гостевой домик», — говорится в объявлении. Корреспондент URA.RU написал владельцу объявления, чтобы выяснить причину снижения стоимости базы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что горнолыжная база «Майская гора» в Пермском крае продается за 30 миллионов рублей. В летнее время объект работает в режиме туристической базы. Ранее горнолыжная база стоила 30 миллионов рублей Сайт Avito

В Краснокамском городском округе (Пермский край) за 19 миллионов 900 тысяч рублей продается горнолыжная база «Майская гора». Ранее она стоила 30 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес». «База расположена в 45 километрах от Перми. На территории находятся банкетный зал и кафе, крытые площадки для пикника, большой летний павильон и теплый гостевой домик», — говорится в объявлении. Корреспондент URA.RU написал владельцу объявления, чтобы выяснить причину снижения стоимости базы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что горнолыжная база «Майская гора» в Пермском крае продается за 30 миллионов рублей. В летнее время объект работает в режиме туристической базы.