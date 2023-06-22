В Краснокамском городском округе (Пермский край) за 19 миллионов 900 тысяч рублей продается горнолыжная база «Майская гора». Ранее она стоила 30 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«База расположена в 45 километрах от Перми. На территории находятся банкетный зал и кафе, крытые площадки для пикника, большой летний павильон и теплый гостевой домик», — говорится в объявлении.
Корреспондент URA.RU написал владельцу объявления, чтобы выяснить причину снижения стоимости базы. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что горнолыжная база «Майская гора» в Пермском крае продается за 30 миллионов рублей. В летнее время объект работает в режиме туристической базы.
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