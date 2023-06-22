22 июня 2023

Горнолыжную базу в Пермском крае продают на 10 млн рублей дешевле. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее горнолыжная база продавалась за 30 миллионов рублей Фото:

В Краснокамском городском округе (Пермский край) за 19 миллионов 900 тысяч рублей продается горнолыжная база «Майская гора». Ранее она стоила 30 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«База расположена в 45 километрах от Перми. На территории находятся банкетный зал и кафе, крытые площадки для пикника, большой летний павильон и теплый гостевой домик», — говорится в объявлении.

Корреспондент URA.RU написал владельцу объявления, чтобы выяснить причину снижения стоимости базы. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что горнолыжная база «Майская гора» в Пермском крае продается за 30 миллионов рублей. В летнее время объект работает в режиме туристической базы.

Ранее горнолыжная база стоила 30 миллионов рублей
Ранее горнолыжная база стоила 30 миллионов рублей

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В Краснокамском городском округе (Пермский край) за 19 миллионов 900 тысяч рублей продается горнолыжная база «Майская гора». Ранее она стоила 30 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте Avito в разделе «Бизнес». «База расположена в 45 километрах от Перми. На территории находятся банкетный зал и кафе, крытые площадки для пикника, большой летний павильон и теплый гостевой домик», — говорится в объявлении. Корреспондент URA.RU написал владельцу объявления, чтобы выяснить причину снижения стоимости базы. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что горнолыжная база «Майская гора» в Пермском крае продается за 30 миллионов рублей. В летнее время объект работает в режиме туристической базы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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