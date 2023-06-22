22 июня 2023

Фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени возглавит иногородний

Депутат гордумы Тюмени Алексей Чирков возглавит фракцию ЛДПР в гордуме нового созыва
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, чирков алексей
Алексей Чирков возглавит фракцию ЛДПР в гордуме Тюмени Фото:

Фракцию ЛДПР в думе Тюмени возглавит иногородний либерал-демократ Алексей Чирков. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Если Чиркову удастся пройти в думу, то сможет возглавить фракцию. Проблема в том, что сам он живет и работает в Тобольске, а в Тюмени появляется не так часто. Решение было принято из-за того, что поставить на эту должность больше некого», — рассказал собеседник агентства.

В нынешнем созыве гордумы фракцию ЛДПР возглавляет Дмитрий Елагин. Однако, из-за проблем с согласованием его кандидатуры в новый созыв, ему придется оставить этот пост.

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Фракцию ЛДПР в думе Тюмени возглавит иногородний либерал-демократ Алексей Чирков. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Если Чиркову удастся пройти в думу, то сможет возглавить фракцию. Проблема в том, что сам он живет и работает в Тобольске, а в Тюмени появляется не так часто. Решение было принято из-за того, что поставить на эту должность больше некого», — рассказал собеседник агентства. В нынешнем созыве гордумы фракцию ЛДПР возглавляет Дмитрий Елагин. Однако, из-за проблем с согласованием его кандидатуры в новый созыв, ему придется оставить этот пост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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